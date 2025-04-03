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    免費搭貓纜、滑冰、台北捷運！兒童新樂園家長入園也免費

    兒童新樂園於4月3日至4月5日延長營運至晚上9點。全國國小以下兒童及陪同家長1位，憑兒童月摺頁或證件，免費入園。（台北捷運公司提供）

    兒童新樂園於4月3日至4月5日延長營運至晚上9點。全國國小以下兒童及陪同家長1位，憑兒童月摺頁或證件，免費入園。（台北捷運公司提供）

    2025/04/03 13:39

    〔記者林承鴻／台北報導〕今天4月3日至4月6日止，4天連假期間，全國國小以下兒童持「2025兒童月探索摺頁」或學生證、健保卡等相關證件，即享有兒童新樂園入園免門票、貓空纜車免費搭乘及台北小巨蛋冰上樂園當日免費滑冰優惠。

    兒童搭捷運也免錢，台北市學童持數位學生證、兒童優惠卡或憑證購買兒童票，新北市學童持新北兒童卡，可免費搭乘台北捷運及環狀線。

    國小以下兒童+1位陪同家長 入園免費

    台北市兒童新樂園於4月3日至4月5日延長營運至晚上9點，4月6日收假日維持晚上6點閉園。全國國小以下兒童及陪同家長1位，憑兒童月摺頁或證件，免費入園，遊樂設施另行收費。臨櫃購買一日樂Fun券1張，贈送捷運點數50點，可折抵現場消費使用，限量1萬點，送完為止。

    連假期間，圓滾滾的麻吉貓也將現身草皮區，用招牌笑容迎接大小朋友，歡慶兒童節。此外，搭乘ACE摩天輪還有ACE軟糖可以拿。

    貓空纜車不限次數免費搭乘

    全國國小以下兒童持2025兒童月探索摺頁、數位學生證或學生證或健保卡等相關證件，可至貓纜各車站兌換「免費搭乘券」，當日不限次數免費搭乘，陪同家長則須另行購票。

    台北小巨蛋冰上樂園也提供專屬優惠，全國國小以下兒童出示2025台北兒童月探索摺頁、數位學生證或相關證件，當日滑冰免費，冰鞋、護具及手套則另行付費租借購買。

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