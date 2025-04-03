清明連假宜蘭風景區湧人潮 前2日訂房率約七成

宜蘭知名清水地熱連假首日擠滿遊客，入園體驗提竹簍煮食樂趣，11點停車場就啟動總量管制。（宜蘭縣府提供）

2025/04/03 13:12

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕清明連假首日，宜蘭各大風景區近中午湧現出遊人車潮，知名清水地熱及蘇澳武荖坑風景區，均約上午11點啟動停車場總量管制。旅宿業者表示，前2日訂房率約七成，與往年相比雖不好但仍可接受，推估是受出國潮、連假後學生考試影響，不過有訂房平台祭出「晚鳥價」，稍微拉升一下整體訂房率。

清水地熱今天上午擠滿遊客，入園體驗提竹簍煮食樂趣，11點停車場就啟動總量管制，場外等候入場車輛綿延約2公里，刻正舉辦綠色博覽會的武荖坑風景區，也吸引大小朋友走訪園區，停車場滿是車輛，工作人員不到中午啟動一進、一出管制措施。

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宜蘭傳藝園區因推出12歲以下兒童連假免費入園，加上舉辦限定市集，以親子冒險為主題，邀請異國美食、文創手作品牌進駐，還有神秘快閃攤商，一早開園就迎來上千名遊客，不到中午湧入3千人，估計全天上看6千人次。

宜蘭縣旅館商業同業公會理事長王文新說，縣內旅館訂房率前2日最少有七成，5日則是五成左右，與往年相比雖不好，但仍在可接受範圍，推估是受連假後有學生考試影響，因此住房率未如預期，不過連假前一週的訂房狀況更差，有訂房平台祭出「晚鳥價」奏效，多少吸引民眾在靠近假期時訂房，稍微拉升一下整體訂房率。

宜蘭民宿協會理事長林文正指出，民宿訂房率前2天有六成，但第3天僅近3成，與往年的八成及六成相比，當然不理想，可能受出國旅遊潮影響，國旅今年較慘淡，但仍建議民眾4天連假可於第3天入住，隔日再回程，避開壅塞車潮外，也因遊客變少，可以玩得更盡興。

宜蘭傳藝園區因推出12歲以下兒童連假免費入園，加上舉辦限定市集，連假首日不到中午湧入3千人，估計全天上看6千人次。 （宜蘭傳藝提供）

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