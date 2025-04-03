扯！陽明山美軍宿舍歷史建物 承租單位未修復竟做收費停車場

王欣儀指出，陽明山上「山仔后前美軍宿舍」歷史建物中，位於愛富二街1號（F100）的歷史建物甚至未依核定計畫及預定期程完成修復，目前竟作為停車場使用，明顯不符相關管理原則。（王欣儀提供）

2025/04/03 13:19

〔記者甘孟霖／台北報導〕位於台北市陽明山上的「山仔后前美軍宿舍」被北市登錄為歷史建築，不過台北市議員王欣儀指出，該地建物殘破，管理單位未善盡管理，愛富二街1號（F100）的歷史建物甚至未依核定計畫及預定期程完成修復，目前竟作為停車場使用，明顯不符相關管理原則；文化局回應，已限期4月15日前改善，並提醒所有權及管理機關台灣銀行善盡督導，慎選承租者。

文化局3月25日前往「山仔后前美軍宿舍」進行會勘，委員們除點出建物有廢棄物堆置、落葉堆積等未善盡管理事項外，更點出位於愛富二街1號（F100）建物修復工程延宕多年，目前尚未取得使用許可，且作為停車場不符法規。

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王欣儀質疑，該址修復進度落後，未依期程執行，是否文化局認為僅以「未取得使用許可」一句帶過即可？使用單位及管理機關究竟有無違反相關規定？文化局是否已追究相關責任，或有具體處置措施？既然文化局已查核現址「做為停車使用不符合規定」，是否已進行開罰或開立限期改善通知？

她說，會勘結論僅表示「請台灣銀行督導使用單位依核定之修復設計書圖與因應計畫積極執行」，卻未見明確期限或追蹤機制，文化局如無具體期程要求，將使修復進度無限拖延、違規使用狀態繼續發生，貽害文化資產保存，不容消極對待。

文化局回應，「山仔后前美軍宿舍」所有權及管理機關皆為台灣銀行，共17戶，由台銀自管或出租給不同管理單位使用，台銀檢送管理維護計畫、修復及再利用計畫等予文化局備查，文化局每年也會同文資委員進行會勘。

文化局指出，2022年核准愛富二街1號（F100）歷史建築修復及再利用計畫及因應計畫，依計畫應於2023年完工，當年有請台銀說明原因，提出最新預定執行進度及工程期程，並請台銀針對具文化資產出租標的承租契約，評估是否增加相關執行期程規定條款，避免無理由長期閒置、消極維護；而後該址承租者中環育樂城股份有限公司去年5月提出變更設計，但審查未通過。

針對停車場使用，文化局已告知歷史建築未取得使用許可前不得作為停車使用，並限期4月15日前改善，也再次提醒台銀積極督導承租單位，並慎選承租者。依據文資法規定，公有文化資產由所有人或管理機關（構）編列預算，辦理保存、修復及管理維護，該建物經調查如因管理不當涉及毀損歷史建物，文化局將依文資法第106條第1項第7款，裁處30萬至200萬元罰鍰。

此外，文化局指出，愛富二街厚生巷4號、愛富三街2號與4號、愛富三街長生巷2號與4號目前閒置未使用，為利歷史建築之保存，請台灣銀行加速進行活化。

王欣儀指出，陽明山上「山仔后前美軍宿舍」歷史建物中，位於愛富二街1號（F100）的歷史建物甚至未依核定計畫及預定期程完成修復，目前竟作為停車場使用，明顯不符相關管理原則。（王欣儀提供）

王欣儀指出，陽明山上「山仔后前美軍宿舍」歷史建物中，位於愛富二街1號（F100）的歷史建物甚至未依核定計畫及預定期程完成修復，目前竟作為停車場使用，明顯不符相關管理原則。（王欣儀提供）

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