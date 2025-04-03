0403強震週年》台泥新增「和平臨時收容所」 加強地方社區防災韌性

台泥特別把和平廠內的舊辦公室改裝為「和平臨時收容所」，現已正式完工並正式編制列管於秀林鄉公所緊急避難場所，圖為廚房設備。（台泥提供）

2025/04/03 12:52

〔記者王錦義／花蓮報導〕0403花蓮地震屆滿週年，今天凌晨花蓮也發生規模4.9的地震讓大家回憶湧心頭。去年台泥和平廠所在的花蓮和平村正是強震所在，當時對外道路中斷，一度面臨斷糧缺水危機，台泥特別把和平廠內的舊辦公室改裝為「和平臨時收容所」，現已正式完工並正式編制列管於秀林鄉公所緊急避難場所，是縣內首個由企業主動支援鄉公所救災協作。

台泥今指出，今天是0403花蓮強震屆滿一週年的日子。台泥也因為過去多次協助部落災民安置，深刻了解災後生活的不便與克難，這次特別把台泥和平廠內的舊辦公室改裝為「和平臨時收容所」，配置可烹煮熱食的廚房、搭配熱水器的衛浴空間，並設置哺乳區，希望為當地建立韌性社區盡一心力。

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「和平臨時收容所」希望打造安全、舒適且人性化的生活空間，強調使用者的隱私性、便利性與空間多元性。台泥指出，50坪的收容所內配備冷氣、折疊床、洗衣機等設施，並特別規劃一樓空間提供行動不便的長者使用；二樓則設置三大區隔空間供家庭使用，搭配哺乳空間，有效區隔可能哭鬧的小孩與需要安靜環境的長者。

此外，一、二樓皆設有配備熱水器的衛浴空間，二樓也設有設備齊全的大型廚房，包括廚具、冰箱與飲水機，提供受災居民更多生活便利。台泥工務部總廠長魏家珮說，基於過往協助災民的經驗，並注意到村內以慢性病長者及婦女、小孩居多，此次臨時收容所的設立，進一步強化了企業對在地社區防災機制的支援與保障功能。

台泥指出，去年0403發生後，對外道路一度中斷，即便台泥自身的港電廠也遭受嚴重損害，但震後第三天「台泥宅配修」服務團隊便立即深入部落協助村民修繕，並把舊和平石礦辦公室迅速改裝為臨時安置場所；村民也主動出借小山貓，協助台泥搶修礦山道路；同年颱風接踵而至，和平村和仁部落更一度面臨斷糧缺水的危機。

部分居民便被安置到當時台泥緊急佈置的臨時安置所長達一個月以上，台泥指出，規劃及設置過程，獲得花蓮縣政府消防局、東華大學防災中心團隊及秀林鄉公所的輔導與協助，這段企業與部落居民共同攜手互助的經歷，也是花蓮縣內首個由企業主動支援鄉公所救災協作，成為2024年花蓮北端和平村最溫暖的見證。

和平廠長期與和平村維持密切關係，台泥不僅能在第一時間提供居民庇護，更可作為平日的防災教育及訓練場域，有效提升整體社區的防災意識與應變能力，將防災安全與急難援助視為共同重要的責任。台泥強調，未來，台泥將持續關注氣候變遷所帶來的挑戰，積極投入更多資源，與社區共同打造更安全、更具韌性的生活環境。

台泥特別把和平廠內的舊辦公室改裝為「和平臨時收容所」，現已正式完工並正式編制列管於秀林鄉公所緊急避難場所，圖為廚房設備。（台泥提供）

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