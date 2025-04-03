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    10年往返不間斷 鳥友目擊祖母級黑琵T69飛抵中國繁殖地

    黑琵T69在中國大連被鳥友目擊並拍下畫面，右腳清楚可見繫有「T69」的腳環。（鳥友王全華攝）

    黑琵T69在中國大連被鳥友目擊並拍下畫面，右腳清楚可見繫有「T69」的腳環。（鳥友王全華攝）

    2025/04/03 12:15

    〔記者蔡文居／台南報導〕10年前在台南肉毒桿菌中毒事件中獲救的T69黑面琵鷺，每年往返台南度冬和中國大連繁殖地從不間斷，T69日前從台南北返後就再也沒有鳥友目擊，昨天傳來中國鳥友發現牠已於4月1日平安飛抵中國大連，並拍下珍貴的畫面，消息傳回台灣，鳥友十分振奮。

    生態攝影家「黑琵先生」王徵吉表示，T69是2015年2月底在台南感染肉毒桿菌獲救野放的6隻黑琵之一，之後他每年開始追蹤這批黑琵，今年剛好滿10年，目前只剩T69和T65，其中T69每年都在台南被記錄到，牠固定往返台南和中國大連，對棲地十分忠誠，也成了兩地鳥友的明星級黑琵。

    昨天晚上，中國鳥友傳來T69已於4月1日上午8點半飛抵大連庄河，並被當地鳥友王全華目擊拍下珍貴的畫面，右腳清楚可見繫有「T69」的腳環，確認牠已平安北返，預計1週後會飛往大連形人坨的島上繁殖地。

    王徵吉表示，黑琵壽命一般約15至17年，T69當年獲救時已3歲，現在算起來已13歲，每年牠都在台南與中國大連形人坨之間往返，在台灣度冬，在中國繁殖，估計至少育有20隻以上子女，算是祖母級的高齡產婦。這次牠平安北返繁殖地，鳥友獲悉都很開心，期待今年秋天，T69再帶著子女回到台南度冬。

    黑琵T69已於4月1日平安飛抵中國大連。（鳥友王全華攝）

    黑琵T69已於4月1日平安飛抵中國大連。（鳥友王全華攝）

    黑琵T69於上個月從台南北返後就再也沒有鳥友目擊，顯示已北返。（王徵吉提供）

    黑琵T69於上個月從台南北返後就再也沒有鳥友目擊，顯示已北返。（王徵吉提供）

    黑琵T69每年往返台南和中國大連，對棲地十分忠誠。（鳥友王全華攝）

    黑琵T69每年往返台南和中國大連，對棲地十分忠誠。（鳥友王全華攝）

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