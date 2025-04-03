川普提高對台關稅到32％ 陳吉仲建議2措施確保台農產品在美競爭力

健全的冷鏈系統有助於降低成本；圖片為冷鏈示意圖，與新聞本身無關。（資料照）

2025/04/03 12:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕美總統川普宣布將於5日全面提高進口關稅，台灣除半導體等以外產品則擬課徵32%關稅，美國為台灣農產品最大輸出市場，中興大學應用經濟系特聘教授、農業部前部長陳吉仲今（3日）表示，為維持台灣農產品在美市場競爭力，建議政府可提供出口獎勵措施、冷鏈自動化機械等補助降低成本因應。

依農業部統計，美國已連續4年都是台灣農產品最大出口市場，主要出口的品項有農耕機具、蘭花、糕餅等外，還有水產品如台灣鯛、鬼頭刀、魷魚等，去年出口的產值達8.8億美元，隨川普擬提高台灣關稅，陳吉仲指出，在高關稅下提高的價格美國當地消費者恐難以全數吸收，若要確保台灣農產品在美國市場競爭力，政府應盡速提供外銷出口獎勵措施。

請繼續往下閱讀...

除提供獎勵措施外，陳吉仲表示，為降低台灣農民單位生產成本，政府提供自動化、機械化補助外，還應更健全冷鏈系統，讓冷鏈全程不要斷鏈，因此還要再更加大冷鏈補助的力道，降低產品的耗損率，讓關稅帶來的衝擊降到最低。

中興大學應用經濟系特聘教授、農業部前部長陳吉仲建議，為確保我國農產品在美國市場保持競爭力，政府應盡速提供業者外銷獎勵措施，還有透過冷鏈設備補助等降低單位生產成本。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法