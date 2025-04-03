是否支持陸域風力立場 台東縣府發話了

2025/04/03 12:10

〔記者劉人瑋／台東報導〕針對近日民眾所關注「東成陸域風力發電計畫」，台東縣政府財經處三日提出說明，台東縣現階段再生能源發展政策係以地熱及小水力為主，輔以屋頂型太陽光電，迄今縣府尚未接獲任何風力發電設置申請案。考量台東位處太平洋迎風面，屬天然災害高風險區，相關沿海地區之大型開發計畫，須審慎評估地理條件、文化環境及縣民權益，方可進行後續討論，現行並不支持未經地方共識的陸域風力開發案。

縣府表示，所稱「東成陸域風力發電計畫」係由民間業者「東成電力股份有限公司」自行規劃，擬於成功鎮、長濱鄉設置25部風力發電機組，目前該公司籌備處係依據「開發行為環境影響評估作業準則」相關規定，於中央主管機關指定之環境部環評開發案論壇網站公告計畫內容，供各界表達意見。依規定，業者後續仍須辦理公開說明會，彙整各方意見及會議紀錄，編製環境影響說明書後，始得提送中央審查召開環評會議。

請繼續往下閱讀...

財經處進一步指出，台東縣政府持續支持符合在地特性之再生能源發展方向，強調應以不破壞自然環境、不影響居民權益為前提，審慎推動相關政策。針對大型陸域風力發電案，因涉及景觀、生態、文化及居住品質等綜合因素，縣府並不視為優先選項。若未來有開發單位提出正式環評申請案，縣府將本於地方政府立場，請中央審查單位從嚴審慎處理，並充分聽取在地真實民意，以確保縣內發展符合永續原則與公眾利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法