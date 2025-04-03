清明連假首日 掃墓人潮湧現

基隆南榮公墓今天實施交通管制，民眾搭乘免費接駁車前往墓區掃墓。（記者盧賢秀攝）

2025/04/03 11:57

〔記者盧賢秀／基隆報導〕清明連假首日天氣放晴，基隆市南榮公墓等墓區湧現掃墓人潮，南榮公墓今天起至4月6日每天上午7點至下午2點，全面實施交通管制禁止車輛進入，民眾搭乘免費接駁車前往墓區掃墓，今明2天都是掃墓的高峰期，基隆殯葬管理所呼籲民眾搭乘大眾運輸交通工具，避免塞車。

基隆昨天放晴，一早南榮公墓就出現墓掃人潮，南榮公墓入口處2側開放給掃墓民眾停放機車，在警方與義交疏導下，沿途交通順暢。

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基隆市公車處提供4輛公車免費接駁車，在南榮公墓入口處接駁民眾前往墓區，人潮多集中在上午9點至11點左右，大約等候5分鐘就可搭上車。

議長童子瑋與基隆市議會員工和議員、民進黨基隆市黨部人員，在墓區設置服務攤位送水給民眾，讓民眾掃墓時多喝水解渴，童子瑋表示，雙北周邊區也到基隆火葬，市議會3月臨時會就要求市府儘速加強禮廳、冰櫃等量能服務。

立法委員林沛祥也有攤位服務掃墓民眾，他表示，殯葬管理所有些設施老舊，會協助爭取經費改善，在有限空間裡增加服務量能，滿足基北北的需求。

消防局也在各墓區設置據點，提供民眾水袋，提醒民眾要把火燭、紙錢等都熄滅，同時呼籲民眾不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、冥紙不飛揚、儘量不燃放爆竹，記得滅餘燼和收垃圾，確保清明掃墓安全。

殯葬管理所長滿歷璋預估，明天也是掃墓高峰期，南榮公墓仍實施交通管制，呼籲民眾搭乘402、403、406、601、602、603、787、1031、1032等路線公車，以免交通壅塞。

基隆南榮公墓今天實施交通管制，民眾搭乘免費接駁車前往墓區掃墓。（記者盧賢秀攝）

消防局提供水袋讓民眾熄滅火源，有民眾拿水桶來提水。（記者盧賢秀攝）

消防局提供水袋讓民眾熄滅火源，民眾準備水桶提水。（記者盧賢秀攝）

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