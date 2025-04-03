吃魷魚羹沒魷魚！竹市城隍廟小吃被投訴 小吃攤：有張貼公告

吃魷魚羹沒魷魚！新竹市都城隍廟小吃遭投訴賣魷魚羹卻沒魷魚，小吃攤業者強調有張貼公告。（記者洪美秀攝）

2025/04/03 11:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕吃魷魚羹沒有魷魚！新竹市城隍廟小吃攤近期遭消費者投訴指稱吃魷魚羹卻沒有魷魚，認為店家欺騙消費者。對此，城隍廟多間小吃攤業者強調，因魷魚缺貨導致只能用肉羹取代，都有張貼公告，並非刻意欺騙。對此，新竹市府消保官劉興振受理案件後也提醒業者要明確告知產品停供或更換，避免糾紛。

近日有消費者前往城隍廟商圈品嚐魷魚羹，卻發現羹湯內並無魷魚，因而引發消費爭議。市府消保官劉興振接獲投訴後，也前往實地調查。經了解，近期因魷魚產量大減，導致成本上漲與貨源短缺，部分店家因此暫停供應魷魚。業者雖已在現場張貼公告，但部分消費者未留意相關資訊，進而產生誤解。他也提供行政指導，確保交易資訊透明，避免類似糾紛發生。

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新竹都城隍廟是信眾參拜祈福的場所，周邊小吃常吸引本地與外地遊客品嚐。有消費者投訴，指稱特地從外縣市前來享用在地小吃魷魚羹，卻發現羹湯內並無魷魚，因近期魷魚貨源短缺，大部分店家已在現場張貼公告，告知消費者羹湯內容將以魚羹或肉羹替代，但仍有部分消費者未留意公告，導致買賣誤會，進而引發爭議。

消保官提醒業者，除設立公告說明產品異動外，亦應主動以口頭告知方式提醒消費者，確保資訊清楚傳達，以避免類似消費糾紛再度發生，維護良好商譽與消費體驗。消保官說明，依據《消費者保護法》第4條規定，企業經營者應提供消費者充分且正確的商品或服務資訊。儘管魷魚貨源短缺，導致魷魚羹暫以肉羹或魚羹替代，但此變更並非常態，仍應確保消費者在消費前清楚知悉內容調整。

吃魷魚羹沒魷魚！新竹市都城隍廟小吃遭投訴賣魷魚羹卻沒魷魚，小吃攤業者強調有張貼公告。（新竹市府提供）

吃魷魚羹沒魷魚！新竹市都城隍廟小吃遭投訴賣魷魚羹卻沒魷魚，小吃攤業者強調有張貼公告。（新竹市府提供）

吃魷魚羹沒魷魚！新竹市都城隍廟小吃遭投訴賣魷魚羹卻沒魷魚，小吃攤業者強調有張貼公告。（記者洪美秀攝）

吃魷魚羹沒魷魚！新竹市都城隍廟小吃遭投訴賣魷魚羹卻沒魷魚，小吃攤業者強調有張貼公告。（新竹市府提供）

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