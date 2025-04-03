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    花蓮403強震一周年 消防署各式演練強化防災量能

    消防署持續進行各式防災演練。（記者鄭景議翻攝）

    消防署持續進行各式防災演練。（記者鄭景議翻攝）

    2025/04/03 11:32

    〔記者鄭景議／台北報導〕去年4月3日，花蓮縣近海發生芮氏規模7.2地震，全台劇烈搖晃，消防署於地震發生後，立即成立中央災害應變中心，並聯合各中央部會及地方政府，全力投入救災工作，時至今日，0403地震已滿周年，消防署持續進行各類模擬演練強化防災能量，署長蕭煥章表示，地震災害無法預知，唯有持續推動防災措施，方能提升台灣的地震災害韌性。

    消防署自2018年起推動防災士培訓與認證制度，截至今年3月底，已成功培訓超過4萬名防災士。此外，2024年成立了90支台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT），並訓練約1,800名隊員，確保災害發生時能迅速動員社區力量，強化應變與救援能力。

    消防署表示，為強化大規模震災救援與災前整備工作，消防署自2018年起，每年擇定北部、中部、南部、東部、新竹及嘉義地區，模擬發生大規模地震，導致大量建築物倒塌與人員受困的情境，辦理國家防災日大規模震災消防救災動員演練。去年也演練模擬嘉義前緣構造暨梅山斷層發生規模7.3大地震，動員消防特搜等相關單位共計1,300餘人進行實地演練，提升救災應變能力。

    為推廣「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，消防署也於去年辦理全民地震避難動作演練，全台參與人數達395萬人，顯示全民防災意識逐步提升。此外，消防署與全台各大賣場及網路平台合作，設置防災專區，計有31家業者參與，推廣防災準備概念，提供民眾購買防災用品的便利管道。

    消防署長蕭煥章表示，為持續提升防災應變能力，今年國家防災日將進行多項演練，包括模擬琉球海溝發生規模8.5大地震的大規模震災動員演練，以提升政府與各單位的應變能力。此外，將透過災防告警細胞廣播訊息、電視跑馬燈、廣播及數位看板等多元管道，同步發布地震速報與重大災害緊急警報訊息，並進行海嘯警報試放演練，確保沿海地區民眾能迅速避難，全面提升我國震災韌性。

    消防署長蕭煥章表示，為持續提升防災應變能力，今年國家防災日將進行多項演練。（記者鄭景議翻攝）

    消防署長蕭煥章表示，為持續提升防災應變能力，今年國家防災日將進行多項演練。（記者鄭景議翻攝）

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