竹市國中生遭3同學霸凌長達1年 家長控校方及教育處無作為

新竹市國中傳出學生對學生霸凌，家長在臉書社群控訴校方及教育處無作為，讓孩子仍持續深陷霸凌校園。（照片截取自臉書貼文）

2025/04/03 11:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有國中家長在臉書社群《新竹人新竹事》投訴指稱孩子就讀市區某大型國中，在校園被霸凌已長達1年以上，學校僅針對3名霸凌者記小過，但霸凌者仍持續霸凌孩子，讓孩子每天都活在恐怖的校園中，學校及教育處都毫無作為，根本是逃避，甚至老師要被霸凌的孩子轉學，豈不是讓其他學生憂心若被霸凌，只能摸摸鼻子轉學？如此教育環境，讓她氣憤要把此情形公諸社會。

遭指控的學校指出，有關校內生對生霸凌事件去年9月就進行校安通報，隨後學校就成立處理小組，並在去年12月確認霸凌案件成立，後續也召開獎懲會議，依獎懲規範給予霸凌的學生處分，同時提供4名事件當事人個別輔導諮商，今年3月底召開輔導成效會議，3名行為人已完成輔導，但對被霸凌者仍持續提供輔導諮商協助。

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有關導師請假一事主要是導師家人檢查出癌症4期，原本導師以學校為重不請假，但因家人病情急轉直下，且生對生霸凌案已進入個別輔導，這名導師才提出侍親假，經校內主管會議討論同意導師請假。

市府教育處指出，這起霸凌事件，3名學生在輔導期間已深刻了解自身不當行為，目前與同學相處融洽。同時，新接任導師已順利融入班級，與學生有良好互動。未來會持續督導學校依規啟動程序，提供學生所需的輔導與支持。

家長投訴提到，孩子除遭3名惡劣同學霸凌長達半年以上，就連導師也縱容霸凌者的行徑，他的孩子被同學公然辱罵，同學上體育課還拿球丟小孩，且私下處罰小孩，甚至踩小孩的考卷，破壞小孩的私人物品，但學校竟只對霸凌者記小過。直到現在，孩子每天上學仍活在校園霸凌的恐懼中。

家長也控訴學校導師居然不處理霸凌者的行為，還希望他的孩子轉學，這樣的老師適任嗎？為何學校是要求受害者轉學，而不是要求加害者離開學校，這是學校導師該有的態度嗎？更質疑導師目前留職停薪，就是為逃避霸凌風波，質疑導師有失職之嫌，而孩子至今仍持續要到這樣的霸凌校園上課，教育處也為此校園霸凌事件有任何處置，因此決定請律師寫訴狀提告這些霸凌者，希望能阻止這所學校持續的校園霸凌行為。

新竹市國中傳出學生對學生霸凌，家長在臉書社群控訴校方及教育處無作為，讓孩子仍持續深陷霸凌校園。（照片截取自臉書貼文）

新竹市國中傳出學生對學生霸凌，家長在臉書社群控訴校方及教育處無作為，讓孩子仍持續深陷霸凌校園。（照片截取自臉書貼文）

新竹市國中傳出學生對學生霸凌，家長在臉書社群控訴校方及教育處無作為，讓孩子仍持續深陷霸凌校園。（照片截取自臉書貼文）

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