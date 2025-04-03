白天起回暖！各地多雲到晴 進山掃墓留意短暫雨
今日各地白天氣溫回暖。（資料照）
〔記者林志怡／台北報導〕大陸冷氣團自今日白天起減弱，各地氣溫逐漸回暖，且大多都是多雲到晴的好天氣，西半部氣溫都在23度以上，東半部地區也有20度以上，但中央氣象署提醒，今日東半部地區及新竹以南山區能有零星降雨機會，民眾進入山區掃墓務必注意。
中央氣象署說明，今明兩天台灣周邊水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部地區、新竹以南山區有零星或短暫雨；週六起水氣將逐漸增加，各地雲量增多，東半部地區持續有短暫雨，北部地區、中南部山區也都有零星短暫雨。
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連假過後，下週一、下週二則受到華南雲系影響，各地雲量多，且雨區進一步擴大至中部以北、東半部、南部山區等，都有可能出現短暫雨，整體降雨機率提高。
因大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，西半部約23至26度，東部地區約20至22度，但夜晚、清晨受到輻射冷卻影響，氣溫偏低，北台灣約12至14度，中部、東半部地區13至16度，提醒民眾早晚做好保暖工作，西半部地區需注意日夜溫差。
連假結束後，雖受到華南雲系影響，各地降雨逐漸明顯，但大致維持相對舒適的氣溫，若降雨比預期明顯，白天氣溫仍有機會出現變化，請民眾務必注意後續天氣預報。
一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）
未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）
天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）