毒蛇出沒！ 國人最常被「它們」咬

根據疾管署最新資料，龜殼花和赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）就佔了全台毒蛇咬傷案例逾8成。 （記者邱芷柔攝）

2025/04/03 10:41

〔記者邱芷柔／台北報導〕你知道台灣人最常被哪種毒蛇咬嗎？根據疾管署最新資料，龜殼花和赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）就佔了全台毒蛇咬傷案例逾8成。隨著氣溫升高，蛇類白天會出來曬太陽、活動，出沒頻率增加，專家提醒，蛇類其實生性害羞、不會主動攻擊，但若遭驚擾仍可能反擊，因此進入草叢、林地時要「打草驚蛇」，別翻動石頭、樹洞，並避開夜間、日出或雨後等蛇類活躍時段，以免不慎被咬。

疾管署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬指出，2017至2021年間，國內每年平均有979人因毒蛇咬傷就醫。根據抗蛇毒血清的使用比例來看，82.9%患者使用的是針對龜殼花與赤尾鮐的血清，11%使用的是雨傘節與眼鏡蛇的血清，其餘約5.8%則使用其他類型，或需同時使用兩種血清，從血清使用情形可推估，咬人數量依序為，龜殼花與赤尾鮐最多，接著是飯匙倩與雨傘節，最後是百步蛇與鎖鏈蛇。

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雖然大多數毒蛇咬傷能及時治療，但2017年至2021年5間仍有9人不幸因蛇咬死亡，換算平均每年約有2人因毒蛇咬傷過世。像是龜殼花和赤尾鮐屬於出血性毒蛇，一旦被咬，可能出現腫脹、劇痛、皮膚出血，嚴重恐導致敗血症、腎衰竭，甚至截肢或死亡，防範仍不可輕忽。

疾管署是國內唯一擁有抗蛇毒血清凍晶注射劑藥證的單位，負責生產並供應國內所需的四種抗蛇毒血清。其中兩種為雙價型血清，分別針對龜殼花與赤尾鮐、飯匙倩與雨傘節，另兩種為單價型血清，分別對應百步蛇與鎖鏈蛇，每年全國備有約3870劑血清，供緊急救治使用。

鄭雅芬說，國內每年平均耗用抗蛇毒血清約2660劑，2022至2024年使用量最多的為龜殼花與赤尾鮐血清，年均約2457劑；其次為雨傘節與飯匙倩，年均約784劑，百步蛇與鎖鏈蛇的血清使用量則相對較低，年均分別為107劑與36劑。

國內目前有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清供民眾救急，由於抗蛇毒血清為醫師處方用藥，如有使用需求可先透過「抗蛇毒血清儲備點」查詢，了解鄰近醫療院所抗蛇毒血清的儲備情形，切勿購買來路不明藥物。

鄭雅芬也提醒，遭蛇咬務必牢記「5要5不」原則，5要：「要」視為毒蛇咬傷處理、「要」記毒蛇外觀特徵；「要」脫飾品，避免肢體腫脹；「要」包傷口上緣，減緩毒液擴散；「要」保持冷靜並儘速就醫。「5不」則是「不」割開傷口，避免感染；「不」用嘴吸出毒液，避免感染；「不」冰敷，避免組織壞死；「不」飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用；「不」延誤就醫，耽誤治療時機。

疾管署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬指出，2017至2021年間，國內每年平均有979人因毒蛇咬傷就醫，從血清使用情形可推估，咬人數量依序為，龜殼花與赤尾鮐最多，接著是飯匙倩與雨傘節，最後是百步蛇與鎖鏈蛇。 （記者邱芷柔攝）

隨著氣溫升高，蛇類白天會出來曬太陽、活動，出沒頻率增加，提醒民眾注意防範。（疾管署提供）

疾管署是國內唯一擁有抗蛇毒血清凍晶注射劑藥證的單位，負責生產並供應國內所需的四種抗蛇毒血清。（疾管署提供）

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