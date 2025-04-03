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    清明連假首日南下墾丁「台灣祭」車潮湧 屏東調撥車道疏導交通

    清明連假首日南下墾丁「台灣祭」車潮湧 屏東調撥車道疏導交通 。（警方提供）

    清明連假首日南下墾丁「台灣祭」車潮湧 屏東調撥車道疏導交通 。（警方提供）

    2025/04/03 10:26

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今天是清明連續假期首日，屏東縣政府警察局交通控制中心數據顯示，上午7至8時，南下出遊車潮已突破3100輛次，較往年同期略增。為因應車流高峰，枋寮分局自8時10分起實施調撥車道措施，將台1線水底寮436.5至445.5公里處北上內側車道開放給南下車輛使用。

    今年清明連假適逢「台灣祭」活動登場，墾丁訂房率飆升至九成，觀光熱潮推升車流壓力。而過去連假經驗顯示，台1線水底寮至楓港路段每逢假期必成南下熱點，警方預估，今日南下高峰將持續至上午11時，下午3時後逐步緩解。

    為維護交通安全，枋寮分局今年強化部署「交通快速疏導部隊」與「交通稽查」警力，沿台1線重點路段執勤，快速排除事故並嚴查違規。警方特別呼籲，駕駛人切勿因車多心急而違規行駛機慢車道，違者將依法取締。交控中心提醒，民眾可提前查詢路況，避開尖峰時段出發。

    「台灣祭」近年帶動墾丁觀光復甦，去年3天活動吸引逾百萬人次參與，今年預計再創新高。警方提醒民眾連假愉快之餘，也盼大家配合交通管制，平安出遊、順利返家。

    清明連假首日南下墾丁「台灣祭」車潮湧 屏東調撥車道疏導交通 。（警方提供）

    清明連假首日南下墾丁「台灣祭」車潮湧 屏東調撥車道疏導交通 。（警方提供）

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