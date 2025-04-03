台灣首例完整個體「長須鯨」擱淺紀錄 珍貴影像曝光

再次於龜山島發現時個體已乾縮腐敗。（中華鯨豚協會 Taiwan Cetacean Society）

2025/04/03 10:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年2月在宜蘭外海發現一頭大型鬚鯨死亡漂流於海面，由於未如預期擱淺，一度失去蹤影，本月初民眾在龜山島發現一頭大型鯨豚擱淺，鯨豚協會登島調查，經取樣後確認物種為世界第2大的海洋哺乳類動物「長須鯨」，這也是台灣擱淺史上第一例有完整個體的長須鯨擱淺。

「中華鯨豚協會」在臉書上分享台灣擱淺史上第一隻完整長須鯨紀錄，2月12日宜蘭大溪漁港外海發現大型鬚鯨漂流於海面，空拍機記錄到珍貴的鯨類死亡個體漂流影像，體長推估超過10公尺，但由於並未如期擱淺上岸，當時以目擊事件結案。

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在近3週後，3月3日有民眾通報在龜山島北側龜首湖旁岸際發現一頭大型鯨豚擱淺，3月27日鯨豚協會人員登岸採樣，實際測量體長為10.5公尺，當日完成全骨取出並移往高處，採集皮膚、肌肉回本島檢驗。

經國立自然科學博物館姚秋如博士檢驗，終於在4月2日確認該物種為世界第2大的海洋哺乳類動物「長須鯨」，這也是台灣擱淺史上第一例有完整個體的長須鯨擱淺。

長須鯨為地球現生第二大的動物，僅次於藍鯨，成熟體長可達22至23公尺，體重約40至50噸，目前為易危物種，預估族群約剩1萬7000隻，台灣為長須鯨北太平洋族群主要棲地分布的最南界。這起事件為台灣鯨豚擱淺處理史上第1隻完整的擱淺個體，並留有完整骨骼，前次有長須鯨擱淺紀錄為2006年7月於新竹縣新豐海岸。

2月12日在宜蘭外海發現死亡個體在漂流。（中華鯨豚協會 Taiwan Cetacean Society）

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