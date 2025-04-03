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    墾丁南灣白色陽傘搶先登場 沙灘新景觀獲遊客好評

    墾丁南灣白色陽傘搶先登場，沙灘新景觀獲遊客好評。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁南灣白色陽傘搶先登場，沙灘新景觀獲遊客好評。（記者蔡宗憲攝）

    2025/04/03 10:35

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年因為陽傘問題引發外界抨擊的墾丁南灣海灘，今天（2日）率先換上全新白色陽傘，搶在清明連假首日亮相，展現截然不同的海灘風貌，不少遊客都豎起大拇指稱讚當地的轉變。

    原訂4月10日由墾丁國家公園管理處（以下簡稱墾管處）全面更換的陽傘計畫，南灣A區委外業者潘豐田提前行動，帶頭將區內陽傘全數更新，他說，「連假人潮預計爆滿，我們希望讓遊客一到南灣就能感受到改變。」

    協助統一噴字規範傘面設計的在地青年團隊李侃奕等人也提到，未來能進一步統一傘繩與固定桿的色系，讓南灣海灘景觀更具一致性。

    南灣海灘向來是墾丁熱門景點之一，過去五顏六色的陽傘雖繽紛，卻略顯雜亂。為提升整體視覺美感，墾管處早在今年初便規畫汰換陽傘，預計在4月中旬完成全區更新。

    屏東民宿協會理事長余松華對此樂觀其成。他指出，墾丁近年因疫情與市場競爭，觀光熱度略有消退，此次陽傘更換計畫可說是地方振興的起點。「業者願意提早投入，就是希望給外地遊客全新感受，尤其台灣即將進入旅遊旺季，這是很好的開始。」

    墾管處這次南灣整頓計畫，除規範陽傘白色基調，也要求業者配合維護整潔，並逐步汰換老舊設備。潘豐田坦言，提前更換雖增加成本，但看到新陽傘排列整齊的效果及遊客頻頻稱讚，「一切都值得」。

    墾丁南灣白色陽傘搶先登場，沙灘新景觀獲遊客好評。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁南灣白色陽傘搶先登場，沙灘新景觀獲遊客好評。（記者蔡宗憲攝）

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