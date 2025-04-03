台捷高教交流續深化 40名學生取得赴捷克進修門票

捷克政府提供獎學金，鼓勵我國學生赴捷克短期進修，或參與當地大學舉辦的夏令營活動，教育部近日辦理獎學金甄選面試，教育部國際司公布共有40名學生通過面試。 （取自教育部國際司官網）

2025/04/03 10:07

〔記者林曉雲／台北報導〕台捷高教交流續深化，由捷克政府提供獎學金，鼓勵我國學生赴捷克進行5個月或10個月短期進修，或參與當地大學舉辦的夏令營活動，教育部近日辦理獎學金甄選面試，共有40名學生通過面試，取得進修門票。

教育部國際司科長林曉瑩說明，兩項獎學金由捷克教育、青年暨體育部提供，赴捷克高等教育機構短期進修／研究獎學金受獎生具有碩士學位或同等學歷者，由進修／研究系所每月核予獎學金13000克朗（折合約新台幣18710元），未具碩士學位或同等學歷者核予獎學金12000克朗（折合約新台幣17270元）；斯拉夫語夏令營獎學金則是由錄取之主辦大學提供夏令營期間的食宿、學費及課程相關活動費用。

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林曉瑩表示，捷克位處歐洲中心，蘊含豐富的歷史文化，交通系統便利，國際化程度高，對國際學生友善，近年來，捷克與我國已簽署在半導體科技、教育、文化等相關領域之合作備忘錄，維持緊密的交流與合作關係，與其他歐美國家相比，捷克的生活物價較為親民，非常適合國際學生前往留學。

林曉瑩說明，參加甄選面試通過者，取得候選人資格，相關申請資料透過駐捷克代表處函送捷克教育、青年暨體育部，由該部轉請捷克各大學院校再進行書面審查，預計於今（114）年6月底由捷克各大學通知申請者錄取結果，再於今年9月或10月起赴捷克短期進修或研究，斯拉夫語夏令營獎學金獲獎者則於今年7、8月間赴捷克各大學參加活動。

舉辦斯拉夫語夏令營的大學包括查理士大學（Prague）4 名、馬薩里克大學（Brno）4 名、帕拉茨基大學（Olomouc）1 名、查理士大學（Poděbrady）3 名、南波希米亞大學（České Budějovice）3 名。

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