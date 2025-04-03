清明連假屏東霧台山區湧車潮 警方加強交通疏導

前往霧台鄉必經的三德檢查哨。（圖由屏縣里港警分局提供）

2025/04/03 10:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕清明連假今天（3日）展開，預計4天來將有大量遊客湧入屏東縣熱門觀光景點霧台山區，車輛會沿著台24線前往三地門鄉、霧台鄉旅遊、探訪原鄉部落；由於該路段路幅狹窄、山區易起大霧，加上部分區域施工及停車空間有限，屏縣里港警分局規劃交通疏導措施，呼籲民眾配合。

台24線是通往霧台的重要道路，沿途經過三地門、谷川大橋、小鬼湖、阿禮瀑布等知名景點，景色壯麗。其中，谷川大橋橋墩高達99公尺，為全台最高橋墩橋樑，跨越隘寮溪峽谷，成為遊客駕車必經的熱門賞景點。該路段山勢蜿蜒，行車時需特別注意路況，確保行車安全。

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里港警分局表示，為提供即時交通資訊，警方已在台24線三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨設置CMS（可變資訊看板），即時顯示停車場車位狀況及山區交通資訊，建議駕駛人出發前留意相關資訊，妥善規劃行程。

里港警分局分局長温基興表示，警方已加派警力於台24線、三地門及霧台重要路段進行交通疏導與違規取締，確保連假期間交通順暢。呼籲用路人清明節連假期間，如欲前往霧台及三地門原鄉地區遊覽及各地方公墓掃墓民眾，請提早出門，山區道路坡陡彎急，易有濃霧影響視線，行車時請減速慢行並注意山區速限為30公里、保持安全車距，並隨時收聽警廣、注意CMS電子看板，遵守交通指揮，共同維護旅遊安全。

警方將在連假期間加強台24線谷川大橋等路段交通疏導。（圖由屏縣里港警分局提供）

蜿蜒山林間的霧台鄉谷川大橋。（記者羅欣貞攝）

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