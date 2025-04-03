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    十多處省道、快速公路今恐塞車！銜接國道和觀光景點最嚴重

    交通部公路局說明，今返鄉和出遊車潮會很多，易塞車路段包括銜接國道的快速公路、主要省道幹道和觀光景點聯外道路。（資料照）

    交通部公路局說明，今返鄉和出遊車潮會很多，易塞車路段包括銜接國道的快速公路、主要省道幹道和觀光景點聯外道路。（資料照）

    2025/04/03 09:58

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天是清明節連續假期，交通部公路局今天（3日）說明，今天返鄉和出遊車潮會很多，易塞車路段包括銜接國道的快速公路、主要省道幹道和觀光景點聯外道路。

    公路局說明，今天省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，有北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台86線銜接國1仁德系統及銜接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。

    另外在主要省道幹道易塞車部分，有台9線蘇花、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。

    觀光景點聯外道路易塞車路段包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。

    公路局說明，昨天塞車路段包含北部台64線板橋至中和路段、台65線土城銜接國3路段及新莊銜接國1路段、台2線紅樹林至淡水竹圍路段、中部台61線大安路段、台74線成功至快官西向路段、台74線潭子至潭子系統東向路段、台74線霧峰至大里二西向路段、南部台86線關廟東向路段、台88線大寮至五甲系統西向路段。

    有關國道客運部分，昨天西部國道客運共計行駛7086班次，疏運14萬770人，疏運人數較去年同期減少3%；東部國道客運路線共計行駛1731班次，疏運3萬3619人，疏運人數較113年同期增加4%。

    公路局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊。

    另外，公路局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班，並落實人員與車輛安全整備，這次連假也有國道客運優惠措施，如有旅運需求，建議搭乘公共運輸。

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