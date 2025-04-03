高市11處寵物公園多為狗狗設計 張博洋：16萬隻貓咪也要

燕巢動物保護關愛園區內已設有貓貓專區。（攝翻官網）

2025/04/03 09:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市11處寵物公園都幾乎都是為狗狗設計。高市議員張博洋表示，高市寵物貓數量已達16萬1534隻，且自2021年以來，養貓已超越養狗數量，但現階段11處寵物公園都為狗狗設計，建議是時候為高雄貓咪們規劃專屬活動空間！

張博洋表示，高市11座寵物公園設施設計主要是針對狗狗的需求，對於貓咪來說，顯得不夠友善或安全。

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他分析貓咪與狗狗性格和需求截然不同，狗狗喜歡奔跑、追逐，適合在開放式的空間中活動；而貓咪則天性怕生，對陌生環境充滿警戒心，更喜歡探索高低起伏的空間，並在安全且安靜的環境中活動，一般寵物公園並不適合貓咪。

此外，養貓不僅僅是提供食物和住所，更需理解牠們行為與需求，可透過規劃專屬於貓咪的公共場域，讓貓咪有安全又有趣的活動空間，也能幫助飼主學習如何與貓咪建立更和諧的關係。

高市動保處指出，目前在燕巢動物保護關愛園區內已設有貓貓專區，讓喵星人可以自在活動，後續若有機會爭取補助，會再擴大貓貓活動空間；平時針對貓飼主會提衝相關課程，強化飼主對照顧貓的認真與責任感。

高雄11處寵物公園都是為狗狗設計，張博洋建議開闢一座貓咪樂園。（記者王榮祥攝）

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