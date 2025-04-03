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    桌球加桌遊！高市青年局助國手打造「玩樂倉庫」

    高市青年局長林楷軒（圖後接球者）日前參訪「玩樂倉庫」和創辦人李杰恩交流產業現況，也上場小試身手揮拍練打。（青年局提供）

    高市青年局長林楷軒（圖後接球者）日前參訪「玩樂倉庫」和創辦人李杰恩交流產業現況，也上場小試身手揮拍練打。（青年局提供）

    2025/04/03 09:09

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局輔導運動青創品牌「玩樂倉庫複合式桌球館」，結合桌球、桌遊與Switch遊戲區，打造兼具運動、休閒與娛樂功能的創新空間，兒童節假期推出「團體班免費試聽課程」，邀孩子放下手機、拿起球拍揮擊快樂假期。

    青年局長林楷軒親訪「玩樂倉庫」，除與負責人李杰恩交流創業歷程，也親自與小學員一同練打桌球；林楷軒表示，無論是運動或休閒場館，良好空間規劃與完善設施是吸引顧客的關鍵，青創補助正是協助業者減輕初期負擔，進一步提升服務品質與商業效益。

    位於高市鼓山區文忠路的「玩樂倉庫」，由前桌球國手李杰恩創立，他以自身參賽經驗，深感培育運動選手的艱辛，因而跳脫傳統球館思維，打造兼具趣味與舒適感的複合式空間。

    玩樂倉庫設有桌球場地，也提供桌遊、Switch體驗區與咖啡吧，滿足家庭、朋友聚會與社交活動等多元需求，讓球館成為一處玩得盡興、打得開心、坐得放鬆的好所在。

    球館也提供包場與活動策劃服務，不論是舉辦生日派對、團體聚餐，皆能依需求量身安排，是適合各年齡層共聚的彈性場域；教練團隊皆具專業運動背景，提供從基礎入門到進階培訓的全方位桌球課程，體育署發放的「青春動滋券」可折抵租桌費用、課程或球具購買。

    李杰恩說，「玩樂倉庫」提供多種運動、休閒和娛樂設備，就是希望能串連各年齡層球友，享受不一樣的運動樂趣；為激發孩童對桌球的興趣，球館推出「兒童桌球團體班」免費試上活動，透過遊戲化教學方式，讓孩童先培養出桌球的興趣，再循序漸進精進球技。

    更多青創補助資訊，可至青年局官網查詢，或加入青年局FB、IG與LINE@（@youth.kcg），即時掌握最新消息與資源。

    「玩樂倉庫」開設的免費試上課程「兒童桌球團體班」，以遊戲化教學方式，引領孩童愛上桌球。（玩樂倉庫提供）

    「玩樂倉庫」開設的免費試上課程「兒童桌球團體班」，以遊戲化教學方式，引領孩童愛上桌球。（玩樂倉庫提供）

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