店招互別苗頭！ 「富富」、「得正」 台南飲料店大玩諧音哏

台南飲料店大玩諧哏，「富富」、「得正」相鄰而立。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/03 00:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南茶飲市場「超級戰區」百家爭鳴，大玩諧音哏！東門路2段上出現「富富」、「得正」店家招牌互別苗頭，引起網友熱議留言「富富得正，正確答案」、「數學老師即視感」、「超屌的」。

「得正」藍色招牌，來店客絡繹不絕，「富富」紅色招牌，相對顯眼，雖然仍在裝潢尚未營業，不知未來賣什麼，但是店招有 FORTUNE MILK TEA英文字，讓不少路過民眾好奇兩家是不是同1個老闆？連「扛棒」顏色都配得好好的。不過，據「得正」店家表示，不是同家店，聽說也是賣飲料的。

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「台南式」粉專貼文說，「我懷疑是故意的，但我沒有證據」，引發眾多網友來朝聖刷整排，至今已逾6.3萬人按讚。網友紛紛留言「未演先轟動，名字取的真好」「富富得正，正確答案」「這好笑」「數學無所不在」、「這個很台南，太猛了」。

也有網友打趣說，「美中不足，要由左至右」、「要不要換一下房東」、「每次去得正，都在想隔壁到底要開什麼」、「有點懷疑兩間是同公司，故意再開一間在隔壁，互相打廣告」、「說不定兩邊是親戚」、「有富富才能得正」、「那有沒有可能以後會有：歪打、正著這兩間」、「數學乘法：負負得正（富富得正）」、「得正烏龍茶超好喝的」。

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