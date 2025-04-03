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    審計部查天災補助促清查農保 萬丹農會：農業部應協調防政策衝突

    天災補助因土地所有人與耕作農民不同，引發農保問題。（記者葉永騫攝）

    天災補助因土地所有人與耕作農民不同，引發農保問題。（記者葉永騫攝）

    2025/04/03 00:43

    〔記者葉永騫／屏東報導〕審計部審查農民天然災害救助金時，發現農地所有人與耕作農民不符合，全面清查農保資格，發現有農地出租、自耕農地面積不足等問題，要求各農會通知農保資格不符的農民要說明，引發農民的恐慌，屏東縣萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，希望農業部與相關部會協調，避免政策衝突，影響農業發展。

    近年氣候變化太大，農民種植的芒果、香蕉、蓮霧等農作物常發生天然災害，政府給予實際從事農務的農民救助，但審計部卻發現農地所有人，有出租土地給他人耕作，不符合農保相關的規定，因此要求全國各農會通知不符合的農民說明，造成近期許多農民人心惶惶，深怕農保資格被取消。

    萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，最近萬丹鄉已有數百名農民向農會查詢農保的解決方法，也讓農會人員相當的忙碌，必須逐一協助農民解決問題，有些要求農民補件拿另一塊農地申請，有些則建議重新加保，狀況相當多，他建議農業部應該邀集相關部會協調，才能提早避免老農民不敢出租農地給青農耕作的問題。

    屏東縣府農會輔導科長金保宏表示，農地所有人和申請人不同，只要是直系血親就不會影響，至於青農的影響方面，目前還看不出來，仍有待觀察，縣府會將相關的問題反映給農業部處理。

    農作物的天然災害補助因為耕作者與地主不同，造成農保的爭議。 （記者葉永騫攝）

    農作物的天然災害補助因為耕作者與地主不同，造成農保的爭議。 （記者葉永騫攝）

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