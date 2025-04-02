「台灣祭」將吸人車潮 預估單日湧入車輛逾5萬次

屏東台灣祭將湧大量人車潮。（記者陳彥廷攝）

2025/04/02 23:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕清明連假南台灣音樂盛事「台灣祭」將於4月3日登場，因屬墾丁傳統旅遊旺季，因此訂房踴躍，預估連假首日經屏鵝公路枋寮五岔路口的南下車流將達到5萬車次，小琉球預估也是將有破萬人登島，因應人車潮，警方祭出相對應的分流及交通管制措施。

綜合屏縣府及警方估計，4月3日為南來北往最高峰，光是南下車流量估計就超過5萬次，北上上看3萬次，4月4日車流南下、北上皆約在3.5萬次，4月5、6日則會在中午過後出現北上車潮，兩天北返車量至少也在4萬次以上。

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恆春警方指出，台灣祭必定吸引大批人車潮，如台26線壅塞時，南下車輛可自車城長灘飯店路口右轉屏152線接屏153線至南灣南光路口右轉南下，北上車輛反之亦然；墾丁大街於4月4、5日下午4時至晚間0時實施「人車分流管制」，並視人、車潮提前或延後。恆春警方強調，經墾丁里長劉琴鳴商借墾管處於墾丁牌樓後方中間及兩側空地活動期間可停放機車，警方則會嚴格執行違規停車取締及拖吊作業。

前往台東、墾丁必經之路的枋寮分局，假期間將視車流祭出包括長達9公里的調撥車道措施，於南下尖峰時視車流從台1線436.5K至445.5K處實施調撥車道，北上尖峰於台1線453K至460K實施調撥車道。

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