作品勝出才能參展 長榮女中畢業展「逆風」

長榮女中美容科、時尚造型科作品需先篩選評分才能參加畢業成果展。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/02 23:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕長榮女中的畢業成果展，可不是所有作品都能參展，必須先經過比賽或公開票選勝出才能取得資格，還有麵包「作畫」，成果展「逆風」令人驚豔。

美容科、時尚造型科主要在培訓美髮、新秘與整體造型領域的人才。今年成果展，擇定整髮、梳髮、面具及美甲等4大領域，數百件的作品需先透過校內的專業教師，進行第1輪的篩選，通過的作品才能在畢展展出，現場再邀請專家學者進行第2輪的評分，決定獲勝的作品。

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而餐飲科則是在飲調、烘焙兩大領域秀成果。烘焙部份是藝術麵包創作大賽。指導教師林佳蓁說，該創作就是用麵包來作畫，學生要先設計畫作主題，接著烘製出各種形狀的麵包模型，組合成1幅畫，最後進行固定與噴漆，作法繁複，好看不好吃，但能長久保存。該比賽透過全校師生公開票選，前5名作品得以參加成果展。

泡沫茶飲大賽指導教師蔡宗翰表示，今年的競賽結合國際教育，走異國風。茶飲賽主題為「南洋風情」，學生運用熱帶水果、煉乳、椰漿等元素進行創作，邀請校內外專家，就口感、技術、台風、商品價值等項目進行評分。

另外，在成果展現場，餐飲科以班為單位，各自製作異國風的飲料及點心，供師生品嘗並投票。現場有泰式紅茶、越式香柑茶及夏威夷豆塔、法式甜點等，以得票數多寡決勝負。

為了激發學生的戰鬥魂，家長會也提供近3萬元的競賽獎金，會長洪愛雅更加碼獎勵辛苦指導的老師及表現優異的學生。校長蔡玉敏表示，透過公平競賽機制，除了精進技藝更激發創作量能，讓成果展更具可看性。

藝術麵包創作大賽，用麵包組合成1幅畫。 （記者洪瑞琴攝）

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