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    嗨翻兒童節寵物大集合 南大附小翻轉傳統讓孩子當主角

    南大附小兒童節慶祝活動，推出 「寵物大集合」。（南大附小提供）

    南大附小兒童節慶祝活動，推出 「寵物大集合」。（南大附小提供）

    2025/04/02 23:04

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南大學附設實驗國民小學（以下簡稱南大附小）今年兒童節慶祝活動別出心裁，以「嗨翻兒童節 x 寵物大集合」為主題，讓孩子成為這一天的真正主角。活動由魔術表演與街頭藝人熱鬧揭幕，孩子能夠自由探索園遊會攤位，與可愛動物互動，體驗學習與遊戲結合的樂趣。

    魔術師張偉德與小不點姐姐以高超技藝震撼全場，帶來一場奇幻魔法特技秀。他不僅是附小的校友，更曾在澳洲街頭表演，歷經重重挑戰。他坦言，曾因表演不被接受而遭遇困難，但他選擇堅持，最終成功吸引眾多觀眾欣賞。他與小不點姐姐不約而同的以自身的經歷勉勵孩子們，「夢想的路上總會有挫折，但只要勇氣面對，就一定能迎來掌聲」。

    今年最大亮點，是南大附小延續「翻轉上下課」傳統，並加入了「寵物大集合」的主題。在美妙的弦樂團樂聲中拉開序幕，孩子在與寵物互動中學習，紅耳巴西龜、狐狸犬、博美犬、鍬形蟲、柯爾鴨、南美角蛙、虎斑貓等成為最受歡迎的「特別來賓」，孩子們輕聲對話、細心照顧，學習如何尊重生命，體驗與動物建立信任的溫暖過程。

    園遊會攤位別具創意，小孩當家，帶著心愛的寵物，向全校師生分享喜悅；還有一起挑戰動物主題的英語遊戲、閩南語結合科技的互動關卡，寓教於樂，讓學習變得生動有趣。

    南大附小表示，今年活動學校不再只是策劃者，而是將舞台完全交給孩子，翻轉課堂，由孩子自己決定如何玩、怎麼學，打造屬於自己的夢想樂園。

    南大附小兒童節慶祝活動別出心裁，小朋友們與寵物友善互動。（南大附小提供）

    南大附小兒童節慶祝活動別出心裁，小朋友們與寵物友善互動。（南大附小提供）

    南大附小今年兒童節慶祝活動，讓孩子成為這1天的真正主角。 （南大附小提供）

    南大附小今年兒童節慶祝活動，讓孩子成為這1天的真正主角。 （南大附小提供）

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