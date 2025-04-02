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    南大附小園遊會寵物展 募近萬元捐訓搜救犬因應天災

    南大附小家長利用兒童園遊會結合寵物展市集，讓孩子進一步了解搜救犬的功能與任務。（蔡宛秦提供）

    南大附小家長利用兒童園遊會結合寵物展市集，讓孩子進一步了解搜救犬的功能與任務。（蔡宛秦提供）

    2025/04/02 22:16

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南大學附設實驗國民小學於兒童節前夕，為推廣生命教育並提倡孩子才是國家的主人翁，將兒童節園遊會結合寵物展市集活動，讓學童在屬於自己的日子裡所有活動都由孩子自己做主，在寵物展活動並辦遊戲讓學生同樂，近1萬元收入全數捐助台灣偵搜犬協會，資助地震天災仰賴的搜救犬培訓計畫。

    在寵物展中，學童們用各種創意方式製作精美海報介紹與道具，以展示自家的寵物特色與各式有趣的體驗活動，讓孩子投身市集小老闆，帶領其他孩童一起學習與寵物相處，學會尊重每1個生命，讓孩子真正成為兒童節的主角。

    此次攤位中，南大附小二年級陳保蓉同學規劃「前進救援」貴賓狗攤位，與台灣偵搜犬協會合作，由學生家長陳昌輝、蔡宛秦與泉威食品公司捐贈物資，讓學童以20元打彈珠換冰棒、蜜豆奶的遊戲體驗，並將當日活動所得全數捐給台灣偵搜犬協會，資助搜救犬栽培計畫。

    蔡宛秦表示，近來世界各地天災地變不斷，尤其近期國內外地震不斷，除了有賴警義消救災行動；搜救犬的投入也是黃金時刻的關鍵。然而，台灣各地方政府對於搜救犬投入預算又常因預算規模有別，讓這群毛英雄的培訓、照護與健康維護量能似乎仍不足。

    她說，希望透過南大附小的兒童節園遊會，讓更多學生、家長一起認識並關注「毛英雄偵搜犬」的重要性。現場也由台灣偵搜犬協會南區分隊長葉泰宏與獸醫師張榮良引導下，讓兩隻偵搜犬黑拉拉「飛揚」、米格魯「露娜」以及貴賓狗「錢錢」，讓孩童實地與毛小孩接觸，並了解偵搜犬的相關知識與經歷。

    蔡宛秦補充說，配合古早味的打彈珠活動，1個小時寵物展市集，攤位就迅速募得近1萬元公益金，全部收入捐贈台灣偵搜犬協會，讓孩童的20元發揮最大效益，做公益又有吃喝玩樂，真正落實「兒童節快樂」目標！

    南大附小學生家長利用兒童園遊會結合寵物展市集，讓孩子進一步了解搜救犬的功能與任務。（蔡宛秦提供）

    南大附小學生家長利用兒童園遊會結合寵物展市集，讓孩子進一步了解搜救犬的功能與任務。（蔡宛秦提供）

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