鹿茸進入盛產期！高雄年產量1490公斤 經濟產值3500萬

高雄鹿茸年產量1490公斤，經濟產值3500萬元。（記者陳文嬋攝）

2025/04/02 22:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄是台灣鹿茸產區之一，年產量1490公斤，經濟產值達3500萬元，4月進入鹿茸盛產期，平均採茸期僅60天，民眾要把握時機，錯過再等1年。

高雄有25家養鹿場，飼養532頭水鹿，分布六龜、杉林、美濃、路竹、林園、大寮、湖內等區，每年3到5月是台灣水鹿採茸旺季，鹿茸是雄鹿頭頂上尚未骨質化、帶有茸毛的軟角，每年生長約2至3個月成熟，從古至今一直廣泛應用於中藥及保健領域。

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六龜區和平養鹿場連續多年榮獲優良鹿場認證，二代接班人李聖澤從國中開始幫忙養鹿，和鹿一起長大的情感，讓他留鄉承接家中養鹿事業，多年經營不斷改良飼養技術，提供鹿隻寬敞活動空間，對於水鹿敏感怕生，他於畜舍播放音樂、廣播，與鹿隻共處習慣人聲，生長過程保持穩定情緒，進而提高鹿茸品質，更引進糞尿水固液分離設備，將產出糞渣經堆肥醱酵後，作為牧草生長養分，牧草收割再餵飼鹿隻，實現循環經濟再利用。

李聖澤細心管理養鹿場，他指出，鹿隻健康與鹿茸質量息息相關，養鹿並非單純動物飼養，而是對生命負責與照顧，且因應新鮮鹿茸消費族群拓展不易，近年來持續與生技產業合作，供應優質鮮茸生產各式保健食品，透過異業結盟促進鹿茸穩定銷售。

此外，湖內區蘇宗傑養鹿場經營長達40年，對鹿也有著濃厚情感，平時熱心公益，忙碌之餘秉持細緻入微的管理與養護方式，據鹿隻個別需求精心調配飼料，確保鹿隻獲得足夠營養，維持優良鹿場認證佳績，也促進鹿茸生長，帶來穩定生產力與高品質鹿茸。

蘇宗傑養鹿場並與在地國小附設幼兒園進行戶外教學合作，讓學童親身接觸水鹿，學習如何照顧動物，了解水鹿生長環境與養護過程，並現場觀察實際養鹿工作，增進對動物關愛，也認識大自然，學童從參訪經驗學到更多，激發對環境保護與生命尊重。

農業局表示，高雄鹿農用心經營，在地鹿茸品質佳，消費者可以放心就近選購；高雄市養鹿協會提醒民眾切勿購買來路不明鹿茸，若有選購需求，高雄就有在地新鮮優質鹿茸可供選擇，更有通過優良鹿場評鑑及國產鹿茸標章示範戶優良鹿場。

和平養鹿場李聖澤（右）參與中華民國養鹿協會的鹿農實習生體驗活動，指導學生們進行鹿場日常工作。（記者陳文嬋攝）

和平養鹿場李聖澤說，水鹿生性敏感害羞，即使是牧場主人餵飼，仍躲在角落觀望，直到人都離開後，才慢慢大快朵頤。（記者陳文嬋攝）

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