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    清明連假境外污染來襲 台中市環保局提醒：空品亮橘燈

    清明連假市，明（3）日起受高壓出海及輻射冷卻影響，東北風挾帶境外污染物影響，中南部空品亮橘燈。（台中市環保局提供）

    清明連假市，明（3）日起受高壓出海及輻射冷卻影響，東北風挾帶境外污染物影響，中南部空品亮橘燈。（台中市環保局提供）

    2025/04/02 20:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕清明、兒童節4天連假展開，台中市環保局提醒，明（3）日起受高壓出海及輻射冷卻影響，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，且環境風場將漸轉東風污染物易累積，未來3天，中南部空品都是「橘色提醒。」

    環保局說，根據環境空品監測預報顯示，3日（週四）起受高壓出海及輻射冷卻影響，環境風場為東北風，且挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積。

    4日（週五）及5日（週六）受高壓迴流及輻射冷卻影響，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，因此5日前中南部地區空品皆有達「橘色提醒」等級之虞，指標污染物皆為「臭氧八小時」。

    環保局提醒，清明節活動可能造成短時間區域性污染物濃度上升，清明祭祖可以響應以花代香、以米代金、以功代金等新一代的環保祭祀活動，另因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩

    環保局補充說，因應近日空品不良情事，針對各污染源執行專案稽查作業，固定污染源查獲2件工廠違規案件，皆已依法告發並要求限期改善；另移動污染源部分亦查獲1件改管車排氣檢驗不合格情事，後續亦將依法裁處，且時值空品不良期間，所有違規案件皆依法加重處分。

    市府將持續執行應變措施，監控固定污染源（大型污染源查核、通知進行降載減排及智慧監控科技執法）、移動污染源（車輛影像辨識作業）及逸散污染源（露天燃燒好發地區智慧監控）。

    環保局監控空氣品質。（台中市環保局提供）

    環保局監控空氣品質。（台中市環保局提供）

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