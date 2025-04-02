4/4兒童節來野柳看女王頭 12歲以下免費！

新北市萬里區野柳地質公園兒童節（4日）當天，12歲（含）以下兒童免費入園，還可體驗植物闖關遊戲、植物手作等活動。（圖為野柳地質公園提供）

2025/04/02 20:00

〔記者俞肇福／新北報導〕4月3日起到4月6日4天連續假期，新北市多處均有兒童專屬優惠活動。萬里區野柳地質公園兒童節（4日）當天，12歲（含）以下兒童免費入園，體驗植物闖關遊戲、植物手作等活動；貢寮區舊草嶺隧道內光雕展演將展至4月6日止，還加碼展出「龜山島魔幻森林」光影秀。另外，瑞芳區黃金博物館推出「礦山遊樂場」活動，要親子歡樂過春假。

交通部北海岸暨觀音山國家風景區管理處長陳煜川指出，野柳地質公園內以奇岩怪石聞名於世，除了地景迷人外，園區內有400多種陸域植物，其中，高達80％為台灣原生植物。野柳地質公園4日舉辦「好野！童樂石光」活動，舉辦闖關遊戲、植物手作等，現場限量提供苧麻麻糬，讓民眾好吃又好玩。

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交通部東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長游麗玉指出，《舊草嶺隧道百周年光雕展演》日前才榮獲美國「謬思設計大獎展覽項目類金獎」，沉浸式的光影互動體驗中，可感受奇幻冒險與海洋生物的光影秀，舊草嶺隧道主題光雕展到4月6日結束。

黃金博物館長林文中說，4月3日至4月6日舉行的「礦山遊樂場」活動，將礦山變身為好玩又有趣的遊樂場。民眾於開館期間至金屬工藝館，只要出示上傳個人FB、IG，搭乘大眾運輸工具的貼文，寫上短句「#連假到黃博，減碳森呼吸」，並標註黃金博物館，有機會獲得文創好禮1份（數量有限，送完為止）；「礦山童樂會」4月5日、4月6日金水廣場舉行，有薩克斯風演奏及魔術表演。

《舊草嶺隧道百周年光雕展演》日前才榮獲美國「謬思設計大獎展覽項目類金獎」，沉浸式的光影互動體驗中，可感受奇幻冒險與海洋生物的光影秀。（記者俞肇福攝）

4月3日到6日連續假期，新北市瑞芳區黃金博物館推出「礦山遊樂場」活動，要親子歡樂過春假。 （圖為新北市黃金博物館提供）

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