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    郭焜照、林啟文「直笛二人組」 啟發新平國小學童愛音樂的心

    郭焜照（右）、林啟文（左）兩位退休老師組成的「直笛二人組」，前往新平國小校園帶領小朋友認識直笛家族，還吹奏悅耳的音樂。（新平國小提供）

    郭焜照（右）、林啟文（左）兩位退休老師組成的「直笛二人組」，前往新平國小校園帶領小朋友認識直笛家族，還吹奏悅耳的音樂。（新平國小提供）

    2025/04/02 21:52

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區新平國小邀請台灣木笛協會創辦人郭焜照退休老師，以及林啟文退休老師所組成的「直笛二人組」，來到學校帶領小朋友認識木笛，還以木笛吹奏卡農版的兩隻老虎，讓小朋友大為驚豔，以直笛傳遞歡樂散播愛，並啟發學童愛音樂的心。

    新平國小校長李秀櫻表示，由郭焜照、林啟文兩位退休老師組成的「直笛二人組」，成立已經10年，多年來不收演出費、車馬費、鐘點費，在全台各學校公益演出近500場，希望能啟發學童愛音樂的心，學校趁著兒童節，邀請兩人到校演出。

    兩人向小朋友介紹木笛的起源及木笛家族的成員，包括小超高音笛、超高音笛、高音笛、中音笛、次中音笛、低音笛、大低音笛、倍低音笛。透過精彩有趣的表演和講解，讓學生認識各種直笛不同的音域與旋律，從表演中欣賞優美音樂，啟發對音樂殿堂深廣的興趣，全場更是笑聲不斷。

    兩人並幽默風趣地介紹巴洛克時期的音樂，再用淺顯易懂的方式講解音樂形式-卡農。並以大家耳熟能詳的兩隻老虎，來解說什麼是音樂中的卡農，用簡單有趣的方式解說音樂知識，學生不但學得快，也讓現場充滿歡樂的氣氛。

    學生謝雲采說，透過老師的表演介紹，認識了直笛家族，更沒想到耳熟能詳的兩隻老虎，竟可以卡農方式演唱，真是太神奇了；另一位學生陳偉漢也說，老師演奏帕海貝爾卡農，聽到就覺得很親切與熟悉。卡農（Canon）是一種音樂譜曲技法，同樣的旋律，不同時間開始先後出現，造成一種此起彼伏，連綿不斷的效果，讓他受益良多。

    郭焜照、林啟文兩位退休老師組成的「直笛二人組」，前往新平國小帶領小朋友認識直笛家族，啟發學童愛音樂的心。（新平國小提供）

    郭焜照、林啟文兩位退休老師組成的「直笛二人組」，前往新平國小帶領小朋友認識直笛家族，啟發學童愛音樂的心。（新平國小提供）

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