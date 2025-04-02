4月限定！清明祭祖輕旅行 彰化4大賞花秘境一次看

員林蜀葵花季園區種植約2萬株蜀葵花，目前花開7成，預計清明連假達到滿開。（記者陳冠備攝）

2025/04/02 20:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕快來賞花！今年清明假期長達4天，民眾掃墓祭祖後可以安排一趟賞花祕境輕旅行，彰化縣「員林蜀葵花季」「二水鐵道花旗木」、「東螺溪木棉花道」及「永靖成美許願藤花海」四大賞花祕境，都在此時盛開，繽紛美景無不引人入勝，清明連假出遊，絕對不能錯過。

「員林蜀葵花季」今年邁向第11季，是彰化縣舉辦最久的花季活動，今年園區種植約2萬株蜀葵花，目前花開7成，預計清明連假達到滿開，全園免費參觀，賞花期限至4月20日。除了賞花，附近的婚妙拍照聖地「琉璃仙境」，在花季期間每天發送300張免費入園券，讓喜愛賞花拍照民眾拍好、拍滿。

請繼續往下閱讀...

「二水鐵道花旗木」沿鐵路集集線種植約60棵花旗木，特色是粉色美景媲美阿里山櫻花鐵道，營造「平地就能賞櫻」的氛圍，目前花開6至7成，為此二水鄉公所上週開幕賞花音樂季，至4月13日前每周六、日及清明連假都有假日音樂活動。

「東螺溪木棉花道」種有1100棵木棉樹，橫跨埤頭、二林兩鄉鎮，每年花季來臨，地面就像鋪了一條長長的紅地毯，成為彰化十大賞花秘境，但特別的是，木棉花季原本3月中旬就會結束，但今年氣候寒流多，木棉花只能含苞待放，一直至3月底才綻放，目前花開8成，滿開賞花正是時候。

除了之外，竹塘鄉濁水溪堤岸「水神傳說木棉道」，種有一排高聳的木棉樹，綻放時猶如紅色瀑布從天傾洩，美景同樣引人入勝，喜愛木棉花的人千萬不能錯過。

「永靖成美許願藤花海」位在成美文化園，因園區種植兩排長約100公尺的紫藤廊道，每當開花時，就像紫色風鈴搖曳，徜徉花海下猶如異國般的浪漫，近年漸漸成為網紅追花勝地，適逢今年是園內「成美公堂」140周年，園區在4月3日至6日期間，推出12歲以下兒童免費入園活動，同時以童玩為主題，蒐羅各式復古玩具，讓大、小朋友一邊賞花一邊體驗古早味的童玩，樂趣無窮。

「員林蜀葵花季」今年邁向第11季，目前花開7成，預計清明連假達到滿開，全園免費參觀。（員林市公所提供）（記者陳冠備攝）

清明假期長達4天，彰化縣「員林蜀葵花季」「二水鐵道花旗木」、「東螺溪木棉花道」及「永靖成美許願藤花海」四大賞花祕境，都在此時盛開。（記者陳冠備攝）

東螺溪木棉花道今年因氣候寒流多，一直至三月底才綻放，目前花開八成，清明賞花正是時候。（記者陳冠備攝）

東螺溪木棉花道是彰化著名賞花秘境，連牛都來賞花（彰化縣政府提供）（記者陳冠備攝）

：「二水鐵道花旗木」沿鐵路集集線種植約60棵花旗木，營造平地就能賞櫻的氛圍，目前花開6至7成。（記者陳冠備攝）

二水鐵道花旗木目前花開6至7成。（記者陳冠備攝）

「永靖成美許願藤花海」位在成美文化園，園區種植兩排長約100公尺的許願藤廊道，近年漸漸成為網紅追花勝地。（成美文化園提供）（記者陳冠備攝）

「永靖成美許願藤花海」每當開花時，就像徜徉花海下猶如異國般的浪漫，近年漸漸成為網紅追花勝地。（成美文化園提供）（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法