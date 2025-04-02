台灣新發現！南大生物團隊命名南海新物種「西沙深水虱」

台南大學生物科學系發表南海深海域新物種「西沙深水虱」。（台南大學提供）

2025/04/02 19:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南大學生物科學系團隊正式發表1種來自南海西沙群島海域的深海等足類新物種，命名為「西沙深水虱」。該物種有別於2025年1月由新加坡大學在越南發現的「維達深水虱」，經分子分析與形態比對後，證實為未被記錄的新種，研究成果已於今年3月底刊登於國際SCI期刊《Biodiversity Data Journal》線上版。

台南大學生物科學系副教授黃銘志表示，西沙深水虱為目前於南海發現體型最小的超巨型深水虱，平均體長約220毫米，遠小於詹姆斯深水虱（323毫米）及維達深水虱（279毫米）。其體型、外肢、口器剛毛與口器鈎數等特徵皆具顯著差異，推測可能為介於巨型與超巨型深水虱之間的物種，對於理解南海深海的生物多樣性具有重要意義。

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黃銘志於2023年1月底於基隆正濱漁港購得4隻來自南海的深水虱，初步研判為「詹姆斯深水虱」的幼體。然而，在觀察過程中發現其育兒袋中竟含有數顆直徑約1公分的成熟卵，顯示並非幼體。隨後透過分子生物學方法進行COI基因DNA序列分析（生物鑑別技術），確認其為未曾紀錄的新物種。研究亦獲得日本國際螯蝦學會會長川井唯史博士的確認，並共同發表於國際期刊。

黃銘志為此次新種命名，是由南海作業的李姓船長協助提供珍貴樣本，南大視覺設計學系副教授侯忠穎與學生團隊支援物種圖像繪製，以細緻精準的描繪為新物種留下清楚的形態紀錄，提升研究的完整度與可辨識性。

南大表示，深水虱為棲息於深海的等足類生物，其獨特外型常成為深海生物研究與展示的重要象徵。研究團隊期盼藉由新種的發表，提升社會大眾對深海生態的關注與保育意識，並進一步推動海洋科學的教育與研究交流。

南大生科系與視設系跨系所合作，細緻地描繪為新物種留下清楚的形態紀錄。（台南大學提供）

南大生科系副教授黃銘志正式發表南海新物種並命名為「西沙深水虱」。（台南大學提供）

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