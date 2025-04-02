清明連假到台中高鐵站不迷路！ 彩標指引「紅色載客、藍色下客」

交通局在高鐵站區車道分流優化，跟著彩色標線走就不會走錯。（市府提供）

2025/04/02 19:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中高鐵站區每個月創下百萬進出旅客人數的高鐵台中站區，但駕駛行駛該區道路，往往因複雜的道路而「迷航」，中市交通局表示，為解決車輛迷航，打造台中首條彩色標線，用路人見到粉紅標線為前往1樓載客區行車方向，藍紫標線引導直達2樓下客區，清明連假將有許多返鄉與來台中觀光人潮，「跟著彩色標線就不會迷路了！」

民眾常反映，行駛台74線往高鐵方向，於高鐵五路左轉進入站區一路時，常常未及時分辨導致開錯車道，交通局因此打造台中首條彩色標線，指引民眾到達高鐵站正確的樓層。

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交通局表示，依據警方統計，五路左轉進入站區一路時的路段，在駕駛人左轉後，車輛必須分流至不同樓層，但駕駛人常在最後一刻才發現，內側車道是通往1樓載客區，中線車道則通往2樓下客區，因為來不及辨識而緊急轉彎，進一步增加車輛擦撞的風險。

交通局經會勘後立即採取一系列措施，包括增設彩色標線及預告標誌，提升駕駛人對正確車道的辨識度，今年3月，交通局已在左轉前路段加繪彩色標線，其中，前往1樓的車道標示為粉紅標線，前往2樓的車道則標示為藍紫標線，讓駕駛人能更清楚辨識行車方向。

「紅色一樓上車走，藍色二樓下車留」，交通局特別設計清楚易懂的宣傳標語，駕駛人可透過順口溜快速了解高鐵台中站區的改善措施，雙色分流，提高交通安全識別度，用路人行進方向看路面顏色精準判斷，避免行車錯誤，造成誤入錯誤車道的風險。

此外，交通局也在關鍵路口增設大型預告標誌牌，標示清楚各樓層的車道方向，讓駕駛人能提早選擇適當車道，避免臨時變換車道造成危險，左轉進入站區一路後，駕駛人可沿著地面彩色標線行駛，便利的抵達正確的樓層，確保載客及下客的順暢進行。

葉昭甫表示，駕駛人行經高鐵台中站區，在高鐵五路左轉進入站區一路時，應留意新增的彩色標線與標誌，並依照指引繪製地面的導引顏色行駛，提前選擇適當車道。

交通局在高鐵站區車道分流優化，跟著彩色標線走就不會走錯。（市府提供）

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