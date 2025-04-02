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    高雄五福國中校慶 王國材、黃子鵬等5人獲頒傑出校友

    高雄市立五福國中校慶校長何茂通（右3）表揚傑出校友，包括王國材董事長（右1）、余家政醫師（右2）、林尉棋董事長（左1）與張簡玲娟校長（左2），以及參加球隊春訓未到的黃子鵬。（五福國中提供）

    高雄市立五福國中校慶校長何茂通（右3）表揚傑出校友，包括王國材董事長（右1）、余家政醫師（右2）、林尉棋董事長（左1）與張簡玲娟校長（左2），以及參加球隊春訓未到的黃子鵬。（五福國中提供）

    2025/04/02 19:04

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立五福國中今（2日）舉辦創校59週年校慶，中華郵政董事長王國材、中華職棒樂天桃猿隊投手黃子鵬等5人獲頒傑出校友，將成為在校生學習的典範。

    五福國中獲表揚的5位傑出校友，王國材畢業於民國63年，曾擔任交通部部長、交通部政務次長、高雄市交通局局長，現任為中華郵政董事長﹔余家政畢業於民國66，曾榮獲商業周刊百大良醫，現任高雄榮民總醫院外科部部長﹔林尉棋畢業於民國84年，曾任律師，現為一功營造董事長。

    張簡玲娟畢業於民國72年畢業，曾榮獲特殊優良教師、教學卓越獎，現任高雄市立中正高工校長﹔黃子鵬畢業於民國98年畢業，現任中華職棒樂天桃猿隊投手，曾獲得防禦率王，去年底在世界棒球12強中表現優異，助台灣隊奪冠，不過黃子鵬因球隊訓練今日無法出席。

    校長何茂通表示，五福傑出校友不僅在各領域表現傑出，更以實際行動展現創新、進取、多元、關懷母校精神。透過此次表揚活動，除了激勵在校生典範學習，也讓校友與學校連結更加緊密。

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