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    嘉義縣善緣關愛協會攜手世界展望會 資助弱勢孩童

    世界展望會社工前往小瑛家關懷。（嘉義縣善緣關愛協會提供）

    世界展望會社工前往小瑛家關懷。（嘉義縣善緣關愛協會提供）

    2025/04/02 21:48

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕為照顧弱勢家庭兒童，社團法人嘉義縣善緣關愛協會與世界展望會合作，今天下午到嘉義縣朴子市台灣世界展望會嘉濱中心舉行「攜手展望‧關愛同行」資助孩童行動方案捐贈儀式，透過協會內部的「雲嘉嘉救急社團」號召，成員以每人最少500元或最高2000元的小額捐款，聚沙成塔，認養受助兒童。

    善緣關愛協會常務監事姜鈞翔表示，嘉義地區尚有135位弱勢兒少等待資助，因經濟環境轉變，導致捐款減少、需求卻持續增加，但許多孩子面臨學習與生活資源的中斷風險，因此主動聯繫台灣世界展望會中區辦事處，表達參與資助行動的意願。

    受助對象小瑛年僅9歲，就讀國小四年級，家中有5個小孩，家境清寒；經世界展望會社工團隊實地訪視評估、媒合，善緣關愛協會啟動資助計畫，決定提供每月2000元，為期12個月，共計24000元助學金，協助小瑛穩定就學、減輕家庭負擔。

    善緣關愛協會理事長陳明庸說，協會秉持「廣結善緣、真誠關愛」的精神，關注教育平權與弱勢家庭，與世界展望會合作，陪伴孩子邁向更好的未來，未來將持續推動「攜手展望‧關愛同行」資助孩童行動方案，並邀請社會各界響應國內兒童資助行動，支持更多家庭與孩子走過困境。

    嘉義縣善緣關愛協會與世界展望會合作資助貧童。（嘉義縣善緣關愛協會提供）

    嘉義縣善緣關愛協會與世界展望會合作資助貧童。（嘉義縣善緣關愛協會提供）

    小瑛家境清寒。（嘉義縣善緣關愛協會提供）

    小瑛家境清寒。（嘉義縣善緣關愛協會提供）

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