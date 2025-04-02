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    中捷橘線站點、路線規劃 台中捷運局現勘全面評估

    捷運局現勘捷運橘線01站中航路在台中國際機場附近。（市府提供）

    捷運局現勘捷運橘線01站中航路在台中國際機場附近。（市府提供）

    2025/04/02 19:03

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中機場捷運（橘線）可行性研究修正正在交通部續審中，一旦通過就會提交行政院審查，捷運工程局今天針對橘線站點選址、路線規劃、周邊環境及施工條件進行全面評估，要為後續核定做好準備。

    捷運局表示，機場捷運（橘線）全長29.23公里，規劃高架車站15座、地下車站11座，共設有26座車站，總經費預估1,602億元，規劃自台中國際機場出發，途經大雅、西屯、北屯、北區、東區、南區、大里，最終抵達霧峰。不僅連結市區與機場，更可強化台中捷運路網，帶動沿線發展。

    捷運工程局局長蘇瑞文今天率隊，前往機場捷運（橘線）沿線進行實地勘查，針對站點選址、路線規劃、周邊環境及施工條件進行全面評估。

    蘇瑞文表示，市府於2021年4月9日提報可行性研究，期間多次依中央意見修正並補充資料，並於去年3月28日再次提送交通部審查，最終於2024年7月2日獲得交通部原則同意。

    蘇瑞文表示，市府已依據審查意見進行報告書補充，並於去年10月1日正式提送交通部，目前由交通部審視修正內容，完成審視後即由交通部轉行政院續審。此次勘查目的即在確保規劃符合地方發展需求，並為後續核定做好準備。

    捷運局強調，橘線不僅有助於改善市區與機場的聯外交通，更可串聯周邊產業園區與商業區，促進整體經濟發展。

    機場捷運（橘線）路線示意圖。（市府提供）

    機場捷運（橘線）路線示意圖。（市府提供）

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