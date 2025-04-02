好康來了！虎尾農會這款「隱藏美食」熱銷2萬支 連3天買一送一

雲林縣虎尾鎮農會「花生霜淇淋」熱銷2萬支，農會2至4日祭出買一送一優惠。（記者李文德攝）

2025/04/02 18:59

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮農會「農民直銷站」去年重新開幕，銷售突破千萬，成長三倍，其中熱銷美食「花生霜淇淋」，推出以來已銷售逾兩萬支。為慶祝首次與超商推出聯名冰品，農會2至4日三天，祭出霜淇淋買一送一，與大家分享喜悅。

虎尾鎮農會出產的花生霜淇淋，選用當地出產的履歷花生製成花生醬，堅持僅添加鮮奶為，不加一滴水或冷凝劑等化學添加劑，去年推出以來銷售量突破2萬支，深獲好評，也因此得到超商青睞，與農會採購花生醬，聯名推出系列冰品。

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總幹事蔡武吉指出，這是農會首次與超商聯名商品，為慶祝新里程碑，即日起到4月4日，民眾到農民直銷站用臉書打卡或Google五星評論，就能享有霜淇淋「買一送一」的優惠，非常好康。

蔡武吉指出，去年農民直銷站裝修擴大營業，創下銷售業績突破千萬的紀錄，統計有7成客人，會購買虎尾農會的花生系列產品，顯見市場持續增加。

蔡武吉說，目前農會花生契作超過200公頃，加工廠通過ISO及HACCP國際食品衞生安全管理驗證，成為全國第一家具有產銷履歷驗證的農會，隨著產品、通路逐漸打開，不排除未來繼續擴大契作面積。

虎尾鎮農會農民直銷站去年銷售業績破千萬，成長三倍。（記者李文德攝）

虎尾鎮農會「花生霜淇淋」熱銷2萬支，農會2至4日祭出買一送一優惠。（記者李文德攝）

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