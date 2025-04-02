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    堪比過年！清明連假首日國道南向車流達1.5倍 建議下午時段出發

    清明連假國道交通疏導措施。（高公局提供）

    清明連假國道交通疏導措施。（高公局提供）

    2025/04/02 18:52

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（3日）清明節連續假期首日，高速公路局預估明天平均車流是平日的1.3倍，其中南向更會達1.5倍，堪比過年出遊潮。高公局也提醒注意10大壅塞路段，建議南向用路人儘量在下午時段出發。

    高公局預估明天的國道交通量為124百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，是平日年平均的1.5倍，相關疏導措施包括0時到12時國5石碇、坪林及5時到12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6時到12時西部國道南向高乘載，單一費率、0時到5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

    高公局說明，根據氣象署預報，明天白天氣溫回升，東半部偶有零星降雨，西半部多雲到晴，午後中南部山區亦有零星雨，上午可能出現大量出遊車潮。

    高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

    今天連假前夕，西部國道路網在下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山南向、桃園至中壢南向、湖口至竹北南向、桃園至五股北向，國2大園至機場系統東向及國3安坑至樹林南向，其餘國道路段大致正常。截至5時，國道交通量為72.5百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。

    清明連假首日北部國道路況預報。（高公局提供）

    清明連假首日北部國道路況預報。（高公局提供）

    清明連假首日中部國道路況預報。（高公局提供）

    清明連假首日中部國道路況預報。（高公局提供）

    清明連假首日南部國道路況預報。（高公局提供）

    清明連假首日南部國道路況預報。（高公局提供）

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