職業駕駛臨停不易 竹縣試辦共同臨停區5/1啟用

新竹縣府擇定竹北家樂福賣場和東元醫院前道路（如圖），劃設2處共同臨停區試辦，預計5月1日啟用。 （記者廖雪茹攝）

2025/04/02 18:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市車流量大，不論一般自小客車、計程車、還是貨車等，經常面臨短暫停靠不便的困擾；在縣議員蔡蕥鍹建議下，縣府首度擇定竹北家樂福賣場和東元醫院前道路，劃設2處共同臨停區試辦，預計5月1日起啟用。

蔡蕥鍹表示，交通違規記點新制納入違規臨時停車等微罪，職業駕駛為尋求臨時停車位更是一位難求。為解決相關問題，台北市今年推出「共用臨停區」（共享車格）政策，將部分禁停紅線路段改為黃線。目前台北、桃園、中壢、台中皆已進行試辦臨停區，24小時開放供計程車、貨車、復康巴士、長照車輛停放。

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她去年8月在臨時會中，提出設置共用臨停區的提案，建請縣府研議評估規劃辦理，除可紓解公共服務車輛臨停需求，避免違規停車或並排，提升友善行人通行環境，還能改善市容景觀，維持道路原有功能。

交通旅遊處表示，經相關單位會勘，已劃設完成2處共同臨停區，其中，竹北家樂福旁的縣政九路臨停區車格，限停計程車小貨車和小客貨兩用車；東元醫院前的縣政二路，限停復康巴士及長照車輛。兩處共同時段皆為24小時，收費時段為週一至週六，費率每小時30元，前20分鐘免費。

交旅處副處長張淇銘說，兩處試辦臨停區正由竹北市公所管理單位修改收費系統中，預計5月1日正式啟用。如有非限定車輛違規停放者，可依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，處汽車駕駛人600元以上1200元以下罰鍰。

蔡蕥鍹說，感謝相關單位提供市民更友善、便捷的交通環境；目前試辦兩處都僅限定少數車類，希望縣府後續擴大辦理時，能儘可能放寬可臨停的車類，以更加充分利用有限的停車空間。

張淇銘表示，目前全縣卸貨車格有64格，除6格未收費，其餘每半小時30元，之後會檢討是否採共用車格的收費方式。若民眾或店家認為有需求也可主動提出，該處將會實地會勘，綜合評估後決定是否採納推行。

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