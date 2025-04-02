龍德上師與水試所合作 放流硨磲貝苗及海膽

硨磲貝苗外觀迷你，最後需靠潛水員安置。（記者劉人瑋攝）

2025/04/02 19:46

〔記者劉人瑋／台東報導〕龍德上師與水試所合作，在台東富山漁業資源保護區舉行放生、放流，經專家選出適合的生物放於其中，水試所長張錦宜表示，除了展現慈悲大愛，也符合資源復育的貢獻。

大約50元硬幣大小的硨磲貝苗是這次放流重點，《佛說阿彌陀經》《無量壽經》《法華經》所提到的「佛教七寶」皆有提到硨磲貝，可消災解厄，除惡聚靈，庇佑子孫，安神鎮定等功效。

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張錦宜說，硨磲貝可以不吃喝即能生長數年，主因是受共生藻提供養份，其死後，殼也被當做法器使用，但因其所需生長環境特殊，需在稍深海中並有足以供其足絲攀附凹坑，只能由專業潛水員分別放置。

觀音山中華大悲法藏佛教會住持龍德嚴淨仁波切（龍德上師），今天下午三時在保護區放流台東首批經由漁電共生養殖的成年馬糞海膽一千顆，及從澎湖空運培育成功的硨磲貝苗一百顆、馬糞與紫海膽幼苗共二萬顆與烏魚苗約二萬尾，擴展保育區生態的多樣性。

當地人士表示，以往可食用海膽已被捕食一空，如今能再讓海膽重回保育區，也可望讓幾近消失物種重現。

外觀如「灰塵精靈」的海膽苗十分可愛。（記者劉人瑋攝）

經上師法事後放流，所有信眾也接力運送、放流生物。（記者劉人瑋攝）

經上師法事後放流，所有信眾也接力運送、放流生物。（記者劉人瑋攝）

經上師法事後放流，所有信眾也接力運送、放流生物。（記者劉人瑋攝）

經上師法事後放流，所有信眾也接力運送、放流生物。（記者劉人瑋攝）

充滿活力的烏魚苗。（記者劉人瑋攝）

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