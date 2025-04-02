台灣虎航直飛日本大分 滿載開航溫泉鄉

台灣虎航4月2日開航「台北－大分」航線，首航旅客當天下午落地大分，大分機場列隊歡迎。（記者蔡昀容攝）

2025/04/02 18:06

〔記者蔡昀容／台北報導〕日本九州大分縣有溫泉鄉美譽，台灣虎航今天（2日）開通台北（桃園）直飛大分航線，首航班機滿載180名旅客，也為台灣旅客前往九州地區提供更為便捷的選擇。

大分縣以豐富溫泉資源聞名，包括別府溫泉與由布院溫泉等世界級溫泉勝地。此外，九重夢大吊橋、金鱗湖、高崎山自然動物園、九州自然動物公園等知名景點，以及豐後牛、地獄蒸料理、中津炸雞等在地美食，是獨特的觀光體驗。

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虎航開通台北到大分的直航航線，除了有助於台灣旅客深入探索大分，也提供半導體等相關產業商務人士更多元的出行選擇。大分是台虎第21個日本航點，同時是台虎在九州的第4個航點，讓九州布局更完整，旅客可從不同機場進出。

大分機場今天以水柱拱門迎接首航班機，台灣虎航商務長許致遠與大分縣知事佐藤樹一郎簽署MOU，希望為彼此帶來更多旅客，促進航空、觀光及當地經濟成長，舉行鏡開儀式。

許致遠觀察，台灣赴日旅客多是重複旅遊多次，大家明顯想做更深度的旅遊，體驗較少人去過的祕境及體驗，因此二線城市需求比以前更旺。

許致遠認為，開闢二線城市航線能創造更多搭乘需求，以佐賀來說，載客率達9成並有增班規畫；目前大分航線4、5月訂票率已達9成，團客、自由行各半，自由客年齡層較年輕，未來載客率若增加也會考慮增班。

虎航飛許多日本二線城市，載客率多為9成，因此持續看好日本市場。許致遠說，日幣匯率若提高，台灣旅客還是會去，因為日本觀光依舊有其魅力，虎航也將服務拆解，讓旅客能依需求作精打細算的安排，此外匯率變動之後，也會提高日客來台動能。

佐藤樹一郎分析，大分國際客韓國居冠，再來就是台灣。大分有Hello Kitty樂園，觀光資源豐富，大分、熊本等地也有很多半導體相關產業；此外，大分縣高中生及台灣高中生也會舉辦教育修學旅遊互訪，目前大分教育委員會已與相關單位聯繫籌備。

搭乘首航班機的林姓男子認為，日本鄉村很有趣，和大城市相比較有新鮮感，能找到不一樣的樂趣；他大概3到4個月就到日本一次，因為新航線開航才安排到大分8天，事前也做了功課，認為新航線能提供不同選項給喜歡日本深度旅遊的旅客。

虎航「台北－大分」航線初期每週營運兩班，去程航班編號IT750，每週三、六中午12點自桃園機場起飛；回程航班編號IT751，每週三、六下午4點30分自大分機場起飛，下午5點55分抵達桃園機場。

台灣虎航4月2日開航「台北－大分」航線，於大分機場舉行鏡開儀式。（記者蔡昀容攝）

台灣虎航台灣虎航商務長許致遠（右）與大分縣知事佐藤樹一郎（左）簽署MOU。（記者蔡昀容攝）

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