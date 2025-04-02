新竹明星豬「妞妞」逛大街遭撞死 飼主被炎上：為何讓牠亂跑

「妞妞」是竹蓮市場一帶的明星豬。（取自網路）

2025/04/02 17:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有網友爆料竹市竹蓮市場一帶的明星豬「妞妞」，日前在馬路上遭車輛撞擊並輾過慘死。貼文一出許多網友表達不捨，紛紛留言哀悼，不過也有眾多網友質疑，為何牠是在路上發生意外，而非被主人牽繩或其他保護？

據了解，「妞妞」是竹蓮市場一帶的明星豬，由於常常在馬路上逛大街，加上喜歡接近人，已成為當地知名風景，民眾也常上網PO照。

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PO文者指出，「很遺憾的告知大家，新竹市明星妞妞豬在3月30日被車子撞死了，撞到又壓過去，看著牠痛苦淒厲叫聲到無聲，我們卻無能為力，真的很難過」、「牠是很多孩子的童年記憶，很有靈性像狗狗一樣，叫牠牠知道，會過來給你摸摸翻肚肚撒嬌」、「以後再也等不到牠了，願一路好走...妞妞」。

消息一出，許多住附近認識「妞妞」的名眾紛紛在貼文下方留言，表達不捨之情。不過卻有更多的網友指責飼主照顧不周才導致此憾事，「放牠亂跑的才是真兇」、「狗要牽繩，豬就不用？」、「我知道豬很可憐，但說真的飼主才是真正有問題的， 為何不牽繩為何放養？」、「懇請飼主，以後養寵物，外出請牽繩，保護好自己養的寵物」。

新竹市動物保護所指出，依據動保法第20條第1項及新竹市動物保護自治條例第6條第1項規定，寵物若進入公共場所或公眾出入區域，必須由7歲以上的人陪同，並確保使用適當的防護措施，如鏈繩或箱籠等。若未遵守這些規定者，將面臨3000元至1萬5000元的罰款。

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