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    兒童節開支票 謝國樑：基隆孩子就算下雨天也有活動空間

    基隆市復興國小周妤潔（中）連續兩年參加基隆市本土語文口說藝術競賽客語親師生組特優；基隆市長謝國樑（右）頒獎表揚。（基隆市政府提供）

    基隆市復興國小周妤潔（中）連續兩年參加基隆市本土語文口說藝術競賽客語親師生組特優；基隆市長謝國樑（右）頒獎表揚。（基隆市政府提供）

    2025/04/02 19:06

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天（2日）下午在基隆表演藝術中心演藝廳表揚基隆市公私立國小及公、私立幼兒園優秀學生，共有公立幼兒園534名模範生、國小703名模範生獲表揚。基隆市長謝國樑頒發獎狀給幼兒園大班及國小六年級模範生代表，鼓勵學生勇敢迎接未來的挑戰。

    謝國樑說，他上任以來，與市府團隊努力推動各項照顧孩子的政策，例如親子照護平台、7區兒童樂園，以及規劃中針對7至12歲兒童的室內空間，今年還會提出針對13到18歲少年的室內外活動空間，希望讓基隆的孩子即使在下雨天，也有歡樂的成長活動空間，期許所有孩子都能在充滿愛與關懷的環境中快樂成長。

    中興國小蘇祐平曾參加2024神奇扶輪盃排球錦標賽，獲得國小男子組冠軍；另外，復興國小周妤潔連續兩年參加基隆市本土語文口說藝術競賽客語親師生組特優。他們各自選擇參與不同的人生體驗，也讓學習旅程更豐富。

    基隆市政府表揚基隆市公私立國小及公、私立幼兒園優秀學生，共有公立幼兒園534名模範生、國小703名模範生獲表揚。（基隆市政府提供）

    基隆市政府表揚基隆市公私立國小及公、私立幼兒園優秀學生，共有公立幼兒園534名模範生、國小703名模範生獲表揚。（基隆市政府提供）

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