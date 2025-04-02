宜蘭4校建築近50年老舊不敷使用 縣府提報中央6.8億重建

宜蘭縣政府盤點縣內學校，有4校部分建築使用年限近50年，教育處基於安全考量，今年向教育部提報拆除重建計畫，總經費約6.8億元，圖為4校之一的成功國小自強館。（記者王峻祺攝）

2025/04/02 17:38

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府盤點縣內學校，有4校部分建築使用年限近50年，教育處基於安全考量，今年向教育部提報拆除重建計畫，總經費約6.8億元，期望能順利爭取工程費用，盡速改善老舊、漏水及空間不敷使用等問題；中央審定期程未定，縣府允諾積極爭取。

宜蘭縣針對縣內老舊校舍進行盤點，危老建築部分全數完成耐震補強，宜蘭縣教師研習中心已拆除重建並完成啟用，大里國小刻正內部裝修；另有羅東國小、復興國中、縣立南澳高中、成功國小等4校部分建築，因使用年限超過30年，校方盼能重建。

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教育處今年向教育部爭取經費，提報4校建築中部分校舍漏水、壁癌嚴重，還有內外牆剝落及空間狹小不敷使用等問題，師長端希望能獲取經費盡速改善校園環境，提供孩子更優質、安全的學習空間。

其中宜蘭市復興國中體育館已有47年歷史，屋頂因老舊長年出現破損、漏水問題，校內男女籃、足球、跆拳道、田徑和桌球等校隊，每遇雨天都會擠進體育館，空間除不敷使用外，還須避開漏水處練習。

羅東國小科學館則有48年歷史，牆壁不僅有漏水痕，陰雨天地板也處處可見積水，原本有天文設備供學生觀星，卻因建築老舊、漏水，導致設備無法正常使用，磚造外牆剝落也讓校方憂心，恐有安全疑慮。

縣府表示，經盤點後，復興國中體育館、羅東國小科學館、成功國小自強館及南澳高中行政大樓等4校建築，均有重建需求，估算各校經費高，其中費用最多的是復興國中體育館重建計畫，工程費用3億多元，未來主要將結合多功能用途，並打造藝文展演空間。

縣府指出，復興國中連同羅東國小科學館的1億5千萬元、南澳高中行政大樓1億多元以及成功國小自強館的8千萬元等4校，總經費約6億8413萬元，目前已向教育部提報拆除重建計畫，希望能順利爭取費用，盡速改善校園安全問題，中央核定時程尚未確定，但會積極爭取。

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