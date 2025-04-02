下營上帝廟「神龜志工隊」超貼心 幫長輩預約小黃公車、陪看診

下營玄天上帝廟主委姜金利成立神龜志工隊，執事人員外套都有Q版神龜圖案。（記者楊金城攝）

2025/04/02 17:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南下營玄天上帝廟有支特別的神龜志工隊，為65歲以上長者連絡小黃公車免費接送，也可以派志工陪同看診，服務貼心。

玄天上帝相傳有龜、蛇2大護法，下營上帝廟成立神龜志工隊，主委姜金利指出，源起去年1隻台灣龜從武承恩公園的埤塘爬行數百公尺後，進入上帝廟大殿參拜，被譽為「神龜」。

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上帝廟不但找人飼養神龜，還成立神龜志工隊，上帝廟執事人員也有專屬Q版神龜圖案的外套，甚至在下營國小成立台灣龜生態園區，購買龜將軍充氣裝置、借來象龜、象龜模型在太歲殿前展示，也製作龜、蛇花燈在廟前、下營區公所前點燈展出，六甲區長陳啓榮還創作詩句慶祝農曆3月3日上帝爺神誕，「神龜」成了上帝廟行銷上帝公信仰的文創行銷點子。

上帝廟總幹事許禹錦指出，神龜志工隊現有志工6人，每天1人值班，接聽專線電話，為下營65歲以上長者連絡小黃公車免費接送，如有長輩就醫無家屬或親朋好友陪同，並可由志工陪同看診、回診或取藥，志工隊持續招募熱心的志工中，為長者提供服務。

神龜志工隊隊長洪金澤說，不少長者不明白如何預約小黃公車，志工隊專人專線為長者預約甚至陪同看診、領藥，志工做得開心。

下營上帝廟神龜志工隊，專人專線為長者預約小黃公車甚至陪同看診、領藥。（記者楊金城攝）

下營上帝廟太歲殿前展示的龜將軍（左）、象龜模型（右）。（記者楊金城攝）

下營上帝廟製作龜、蛇花燈在廟前、下營區公所前點燈展出。（記者楊金城攝）

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