為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    下營上帝廟「神龜志工隊」超貼心 幫長輩預約小黃公車、陪看診

    下營玄天上帝廟主委姜金利成立神龜志工隊，執事人員外套都有Q版神龜圖案。（記者楊金城攝）

    下營玄天上帝廟主委姜金利成立神龜志工隊，執事人員外套都有Q版神龜圖案。（記者楊金城攝）

    2025/04/02 17:34

    〔記者楊金城／台南報導〕台南下營玄天上帝廟有支特別的神龜志工隊，為65歲以上長者連絡小黃公車免費接送，也可以派志工陪同看診，服務貼心。

    玄天上帝相傳有龜、蛇2大護法，下營上帝廟成立神龜志工隊，主委姜金利指出，源起去年1隻台灣龜從武承恩公園的埤塘爬行數百公尺後，進入上帝廟大殿參拜，被譽為「神龜」。

    上帝廟不但找人飼養神龜，還成立神龜志工隊，上帝廟執事人員也有專屬Q版神龜圖案的外套，甚至在下營國小成立台灣龜生態園區，購買龜將軍充氣裝置、借來象龜、象龜模型在太歲殿前展示，也製作龜、蛇花燈在廟前、下營區公所前點燈展出，六甲區長陳啓榮還創作詩句慶祝農曆3月3日上帝爺神誕，「神龜」成了上帝廟行銷上帝公信仰的文創行銷點子。

    上帝廟總幹事許禹錦指出，神龜志工隊現有志工6人，每天1人值班，接聽專線電話，為下營65歲以上長者連絡小黃公車免費接送，如有長輩就醫無家屬或親朋好友陪同，並可由志工陪同看診、回診或取藥，志工隊持續招募熱心的志工中，為長者提供服務。

    神龜志工隊隊長洪金澤說，不少長者不明白如何預約小黃公車，志工隊專人專線為長者預約甚至陪同看診、領藥，志工做得開心。

    下營上帝廟神龜志工隊，專人專線為長者預約小黃公車甚至陪同看診、領藥。（記者楊金城攝）

    下營上帝廟神龜志工隊，專人專線為長者預約小黃公車甚至陪同看診、領藥。（記者楊金城攝）

    下營上帝廟太歲殿前展示的龜將軍（左）、象龜模型（右）。（記者楊金城攝）

    下營上帝廟太歲殿前展示的龜將軍（左）、象龜模型（右）。（記者楊金城攝）

    下營上帝廟製作龜、蛇花燈在廟前、下營區公所前點燈展出。（記者楊金城攝）

    下營上帝廟製作龜、蛇花燈在廟前、下營區公所前點燈展出。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播