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    「林×未來－屏東永續林業探索展」 屏東農業物產館4/3-27展出

    屏東農業物產館本月展出「林×未來－屏東永續林業探索展」。（記者葉永騫攝）

    屏東農業物產館本月展出「林×未來－屏東永續林業探索展」。（記者葉永騫攝）

    2025/04/02 17:22

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東農業物產館4月3日起至27日於推出「林×未來－屏東永續林業探索展」，縣長周春米表示，這次的多元展區及互動式設計，除讓民眾認識屏東豐富的林業資源外，也更加了解淨零行動、永續環保的重要性，並希望透過與企業的合作，做至屏東淨零轉型。

    周春米指出，屏東有山有海，還有美麗的森林，屏東擁有56.3%的森林覆蓋率，除了生態保育、休閒觀光發展外，每年更可吸收約5萬公噸的二氧化碳，這次特展呈現了從木材種子到木製品的永續林業生產循環，論壇則透過公私協力探討，提高屏東森林碳吸存量，希望由展覽及公共政策討論、企業ESG推動讓永續森林經營。

    周春米說，熱帶農業博覽會今年轉型以「未來」為主題方向，每月推出主題展，3月舉辦蘭花展，4月針對屏東林業為主題，介紹屏東木竹產業與國產材應用，並結合互動展示與教具體驗，讓民眾全面感受林業與生活應用，由視覺、觸覺到嗅覺，認識屏東豐富的林業資源與淨零行動。

    這次的「林×未來－屏東永續林業探索展」以「森林‧循環‧生活」為主軸，分為5大展區，4月3至5日有森林手作及植樹贈苗，16日認識家鄉林業、19日為南方森林故事集，另外，4月6、12、13、19、20、26、27日逢週末舉辦的手作活動，有香錐製作、木杯墊磨製等。

    屏東農業物產館本月展出「林×未來－屏東永續林業探索展」，說明木頭的運用。（記者葉永騫攝）

    屏東農業物產館本月展出「林×未來－屏東永續林業探索展」，說明木頭的運用。（記者葉永騫攝）

    木頭做成的玩具安全又好玩。（記者葉永騫攝）

    木頭做成的玩具安全又好玩。（記者葉永騫攝）

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