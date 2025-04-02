蘇澳冷泉園區全面開園 4/5兒童免費使用冷泉大眾池

蘇澳冷泉園區5日開放兒童免費使用冷泉大眾池。（蘇澳鎮公所提供）

2025/04/02 17:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳冷泉園區已全面開園，蘇澳鎮公所訂於5日舉辦「冷泉童FUN派對」，活動當天，國小（含）以下小朋友可免費使用冷泉園區的大眾池，鎮長李明哲歡迎大小朋友利用清明連節造訪蘇澳，體驗豐富多元的遊程。

蘇澳冷泉園區在每年4月到10月開放，今年的大眾池、高級湯屋區、傳統湯屋區，在本月1日開園迎賓，5日將舉辦啟動儀式，推出「冷泉童FUN派對」，安排魔術秀、泡泡秀、帶動跳、小頭家市集、摸彩，並讓兒童免費使用冷泉大眾池。

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李明哲說，宜蘭縣春季旗艦活動宜蘭綠色博覽會，目前就在蘇澳武荖坑風景區舉行，蘇澳鎮公所今年串聯宜蘭綠博、蘇澳冷泉園區、七星嶺步道踏青，行銷在地旅遊亮點，歡迎大家利用連假到蘇澳小旅行。

七星嶺踏青行程，邀請宜蘭縣觀光大使協進會講師，在4月份的每週六帶領民眾登七星嶺步道，每週六下午2點在蘇澳冷泉園區集合，預留5名現場報名員額，2點半出發，沿途可觀賞壯闊山景及海港，體驗蘇澳之美，詳細活動內容，請上「水水蘇澳」臉書粉專查詢。

蘇澳冷泉園區已在本月1日全面開園。（蘇澳鎮公所提供）

園區的傳統湯屋。（蘇澳鎮公所提供）

蘇澳冷泉園區全景。（蘇澳鎮公所提供）

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