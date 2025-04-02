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    澎湖風茹茶入酒 「島啤酒」獲IBC國際啤酒競賽雙金牌

    風茹入酒，澎湖自創島啤酒榮獲國際大賞。（記者劉禹慶攝）

    風茹入酒，澎湖自創島啤酒榮獲國際大賞。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/02 17:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖風茹草通常都是以茶包方式呈現，但澎湖新生代何欣潔突發奇想，將風茹入酒，創造「島啤酒」，在國際大賽大放異彩，獲得日本IBC國際啤酒競賽雙金牌。

    何欣潔想突顯澎湖在地特色，又不失啤酒本身風味，因此選擇了澎湖最適合種植的菊科植物-風茹。風茹清香的口味在、天然涼爽的口感，為啤酒既有的微苦風味帶來多一層點綴。

    議長陳毓仁品嘗後為之一亮，「從來沒有喝過這麼清爽的啤酒，不但沒有苦味，就連泡沫都格外細緻綿密。」陳毓仁表示，這是澎湖的驕傲，「島啤酒」不但突破了精釀啤酒給人的既定印象，更是將澎湖的特色完美融入之中。他將請縣府旅遊處協商，希望能協助行銷澎湖的特色。

    何欣潔表示，非常感謝陳議長對澎湖的創新與產業的重視，並給予她相當大的鼓勵。為了推出澎湖在地特色啤酒，許多人給過她各種口味建議；然而她一心一意堅持就是要研發風茹口味。如今，不但研發成功，獲得日本IBC國際啤酒競賽雙金牌，更是獲得奈良美智的親自推薦。

    澎湖縣議長陳毓仁與父親陳雙全，共同推薦澎湖自創品牌島啤酒。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議長陳毓仁與父親陳雙全，共同推薦澎湖自創品牌島啤酒。（記者劉禹慶攝）

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