高捷黃線、小港林園線延至123年通車 岡山路竹延伸線恐也要延

捷運小港林園線設有6座地下車站及1座高架車站，將延後至123年通車。（捷運局提供）

2025/04/02 16:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕受供料與物價飆漲影響，高雄捷運不只黃線延後至123年完工，捷運局長吳嘉昌今天（2日）在議會報告指出，原定119年完工通車的小港林園線，也將延至123年；岡山路竹延伸線目前內部正在檢討，完工期程也可能延後。

高雄市捷運局長吳嘉昌今天在議會報告時指出，小港林園線因疫情蔓延、戰爭動亂及物價波動等緣由，建設經費較原綜合規劃核定時不足，因此啟動修正計畫作業，於112年8月提報小港林園線修正計畫至交通部審議，經交通部113年3月初審會議、113年9月審查委員會後，於今年2月17日提報交通部續審，修正後計畫期程將展延至123年。

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小港林園線全長約11.59公里，設有6座地下車站及1座高架車站，路線行經小港區及林園區，串連臨港工業區、新材料循環產業園區及高值化產業園區。

對此，市議員黃香菽指出，高雄捷運4線齊發，除了輕軌全線通車外，其他3條都跳票，原訂117年通車的捷運黃線，因疫情及物價波動，建設經費較原綜合規劃核定時不足，已經宣布延至123年全線通車，根據今年3月底的最新數據，黃線第一階段的實際進度3.61%、超前0.19%。

黃香菽說，原定119年通車的小港林園線，今天捷運局報告也要延到123年通車，她擔心預計118年完工的路竹延伸線，恐怕也會跳票。

捷運局長吳嘉昌回答說，小港林園線的修正期程，是交通部審查時給市府的建議，因為台灣現在整體軌道期程都向後延，主要是受到供料與物價的飆漲。

至於岡山路竹延伸線，吳嘉昌透露，因為路竹、湖內台1線的拓寬，及自來水工程的延宕，目前內部正在檢討延後完工日期，但市府會全力趕工。

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